De juveniles a campeones del mundo: todo lo que ganó España con Luis de la Fuente
El segundo título de un Mundial para España comenzó a construirse 11 años antes de la final contra Argentina.
En julio de 2015, Luis de la Fuente ganó el Europeo sub-19 con una selección liderada por Rodri, Mikel Merino y Unai Simón, tres futbolistas que fueron claves para ganar la Copa del Mundo 2026.
Entre ambos títulos, el entrenador pasó por las selecciones sub-19, sub-18, sub-21, olímpica y la absoluta. Sus equipos disputaron ocho finales y ganaron seis trofeos.
No fue el mismo grupo en estos más de diez años. De la Fuente sumó jugadores de sus distintos procesos y, cuando llegó a la selección mayor, ya conocía bien a varios de ellos y sabía cómo reaccionaban en los partidos importantes.
2015: los primeros campeones
De la Fuente llegó a la Real Federación Española de Futbol en 2013 y dos años después conquistó el Europeo Sub-19. España derrotó 2-0 a Rusia en la final con goles de Borja Mayoral y Matías Nahuel, después de haber perdido 3-1 contra el mismo rival en la fase de grupos.
En aquella convocatoria sobresalían Rodri, Merino y Unai Simón. También aparecían Marco Asensio, Jesús Vallejo, Alfonso Pedraza y Mayoral.
Los tres futuros campeones mundiales ocupaban lugares diferentes dentro del equipo. Rodri ya tenía responsabilidad de ordenar el mediocampo, Merino aportaba llegada y versatilidad para jugar en varias zonas, mientras que Unai era suplente de Antonio Sivera y no disputó minutos.
Sus trayectorias tampoco avanzaron al mismo ritmo. Rodri creció rápidamente en clubes y llegó pronto a la absoluta; Merino continuó trabajando con De la Fuente en otras categorías menores y Unai tuvo que esperar antes de adueñarse de la portería. Aquel Europeo fue el primer punto de encuentro entre el seleccionador y parte de la futura columna vertebral.
La sub-21 de 2019, la base más reconocible
Después de ganar con la sub-18 los Juegos Mediterráneos de 2018, De la Fuente fue promovido a la sub-21. Un año más tarde conquistó el Europeo de la categoría.
La Roja comenzó el torneo con una derrota de 3-1 ante Italia, pero se recuperó hasta vencer 2-1 a Alemania en la final. Fabián Ruiz abrió el marcador y Dani Olmo hizo el segundo.
En aquella plantilla también estaban Simón, Merino, Mikel Oyarzabal, Dani Ceballos, Carlos Soler, Pablo Fornals y Borja Mayoral. Fabián fue elegido mejor jugador del torneo, tras asumir el control del mediocampo, marcar en la final y participar en la acción del gol de Olmo.
Esa selección aportó el núcleo más reconocible de la actual etapa en la absoluta. Fabián, Merino, Oyarzabal y Olmo aprendieron a competir juntos antes de coincidir en la Eurocopa 2024. Oyarzabal marcó el gol del campeonato ante Inglaterra, mientras que los otros tres también tuvieron actuaciones importantes en el torneo.
Tokio conectó diferentes generaciones
España llegó a la final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con Unai Simón, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Merino, Oyarzabal, Olmo, Pedri y Ferran Torres, entre otros.
Brasil se impuso 2-1 en la prórroga y aunque De la Fuente no añadió un título, vio competir al máximo nivel a jugadores procedentes de procesos distintos.
Unai y Merino habían estado con él en el Europeo Sub-19 de 2015; Oyarzabal y Olmo ganaron la sub-21 en 2019; Pedri, Cucurella y Zubimendi pertenecían a una categoría posterior.
Tokio permitió al entrenador comprobar cómo se comportaban en una concentración larga y en un torneo con poco tiempo de recuperación entre partidos y encuentros que podían extenderse más allá de los 90 minutos.
Cuando asumió la absoluta, varios de ellos habían disputado con él al menos una final internacional.
Los futbolistas que recorrieron todo el camino
Mikel Merino es el vínculo más reconocible entre los primeros equipos de De la Fuente y la selección campeona mundial.
Ganó el Europeo sub-19 de 2015, el sub-21 de 2019, la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026; también obtuvo la plata en Tokio.
No fue titular indiscutible en todos los procesos. En la final sub-21 comenzó en el banco y en la Eurocopa de 2024 volvió a desempeñar una función de relevo, aunque marcó en la prórroga contra Alemania. En el Mundial hizo el gol que eliminó a Portugal.
Unai Simón pasó de suplente en la sub-19 a portero titular de la absoluta. Integró el plantel campeón sub-21, participó en los Juegos Olímpicos y detuvo dos penales ante Croacia en la final de la Nations League 2023. Tres años después fue reconocido como el mejor guardameta del Mundial.
Rodri no recorrió todas las categorías. Tras ganar el Europeo sub-19, su crecimiento en clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City lo llevó pronto al máximo nivel.
Cuando volvió a coincidir con De la Fuente ya era una figura internacional. El entrenador le entregó el control del equipo y el mediocampista fue elegido mejor jugador de la Nations League 2023 y del Mundial 2026.
Oyarzabal y Olmo representan al grupo de 2019. Ambos fueron campeones sub-21, medallistas olímpicos y posteriormente ganadores de la Nations League, la Eurocopa y el Mundial.
De la Nations League al Mundial
El entrenador asumió la absoluta después del fracaso de Qatar 2022 y seis meses más tarde ganó la Nations League. España eliminó a Italia y superó en penales a Croacia, con Unai decisivo en la tanda y Rodri reconocido como el mejor jugador de la fase final.
En la Eurocopa 2024, España ganó sus siete partidos y venció 2-1 a Inglaterra en la final. El título reunió a los antiguos campeones juveniles con una nueva generación encabezada por Lamine Yamal y Nico Williams.
La derrota ante Portugal en la final de la Nations League de 2025 fue la segunda de De la Fuente después de Tokio.
Un año después, España venció 1-0 a Argentina y conquistó su segundo Mundial.
Rodri fue elegido mejor jugador del torneo, Unai Simón recibió el premio al mejor portero y Pau Cubarsí fue reconocido como el mejor joven. Los tres galardones resumieron la mezcla que manuvo a España: futbolistas que De la Fuente conocía desde las categorías juveniles y otros que se incorporaron directamente a la selección absoluta.
Ocho finales y seis títulos
Desde 2015, los equipos de De la Fuente disputaron ocho finales. Ganaron el Europeo sub-19, los Juegos Mediterráneos, el Europeo sub-21, la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026. Las únicas derrotas llegaron en la final olímpica de Tokio y en la Nations League 2025.
No todos los campeones juveniles completaron el recorrido. Asensio, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Borja Mayoral, Pablo Fornals y Abel Ruiz tuvieron protagonismo en distintas etapas, pero perdieron espacio que ocuparon talentos emergentes como Lamine Yamal, Nico Williams o Pau Cubarsí.
De la Fuente no llevó al Mundial a la misma generación que había dirigido en 2015. Llegó con una selección renovada, pero respaldada por más de una década de trabajo.