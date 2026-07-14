De la Fuente: “Francia es una de las mejores selecciones, pero enfrente tenía al mejor equipo del mundo”
España superó a una de las mejores selecciones del Mundial 2026 porque entró al partido convencida de que, como equipo, era todavía mejor. Ese fue el mensaje que el seleccionador Luis de la Fuente transmitió a sus jugadores antes de enfrentar a Francia y el argumento que utilizó para explicar la clasificación a la final de la Copa del Mundo.
“El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo”, reveló el estratega español después del encuentro.
De la Fuente reconoció la calidad individual de Francia, pero destacó la capacidad de España para responder como conjunto durante una semifinal en la que tuvo que sufrir, competir y administrar los momentos de mayor presión del rival.
Para el entrenador, el resultado no puede entenderse como una casualidad ni como una aparición aislada de sus figuras.
“Yo me sorprendo, de verdad, constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Esto no es gratis. Esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo y superación”, señaló.
El técnico recordó que durante los momentos más complicados del proceso insistió en que la mejor versión de España aparecería cuando se disputaran los partidos decisivos. La selección llegó a esa instancia con una identidad reconocible, pero también con un grupo que ha colocado el funcionamiento colectivo por encima de cualquier nombre.
“Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo. Este es un equipo y un equipo es imparable. Ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo”, agregó.
De la Fuente también defendió a Rodri, uno de los futbolistas que había generado cuestionamientos durante el torneo.
“Cuestionar a Rodrigo me parecía un insulto a la inteligencia”, afirmó el entrenador, quien sostuvo su confianza en el mediocampista incluso cuando su rendimiento fue puesto bajo análisis.
España ya está en la final, pero su seleccionador evitó reducir el valor del proceso únicamente al resultado. De la Fuente aseguró que aprecia la dificultad del camino recorrido, aunque dejó claro que el equipo no llegará al último partido conformado con haber alcanzado esa instancia.
“Las finales son para ganarlas. Es muy difícil llegar a una final y yo valoro mucho el recorrido, el trayecto y la dificultad de estar en estos sitios”, concluyó.