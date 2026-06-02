De los Seahawks a Chespirito en el Mundial o cómo el deporte convirtió sus trámites en el mayor show de internet
La era digital llegó para cambiarlo todo, incluso algo tan cotidiano, y a ratos burocrático, como el calendario de un equipo deportivo para la temporada.
Lo que antes se resolvía con un comunicado, una conferencia de prensa o un archivo PDF enviado a las redacciones, hoy en día moviliza a departamentos creativos enteros que compiten en lo que la industria ya denomina el Super Bowl de las redes sociales.
La revelación de calendarios de juego y de las plantillas oficiales para torneos de gran envergadura, como la Copa del Mundo 2026, se ha transformado en un escaparate de identidad cultural, mercadotecnia de guerrilla y producción cinematográfica de alto nivel.
El origen de esta tendencia está en la primavera de 2016 de la NFL. Aunque existe un debate habitual en redes sobre quién perfeccionó el formato, la franquicia de los Seattle Seahawks es ampliamente reconocida por haber encendido la mecha de esta revolución digital.
En aquel año, el equipo de contenidos de los Seahawks identificó que los videos de cocina con tomas cenitales tenían una inmensa viralidad en Facebook.
Así que, con ingenio y un presupuesto modesto, produjeron un video en el que horneaban pastelillos decorados con motivos alusivos a cada uno de sus rivales de la temporada regular. La respuesta de la audiencia fue abrumadora. Lo que parecía un experimento simpático demostró que el aficionado moderno quería entretenerse mientras se enteraba a qué equipos iba a enfrentar el suyo.
A partir de la hazaña de Seattle, la NFL experimentó una escalada creativa sin precedentes. Equipos como los Los Angeles Chargers asumieron el rol de líderes del sector, produciendo complejas piezas que iban desde parodias de anime clásico y recreaciones en el videojuego The Sims, hasta espectaculares integraciones inspiradas en la saga Halo.
Este éxito cruzó rápidamente el Atlántico. Para la pretemporada 2017/2018, los clubes de futbol de las principales ligas europeas entendieron que debían captar la atención de una generación de aficionados hiperconectados a través de dispositivos móviles.
El mercado de fichajes de verano se convirtió en el escenario ideal para el despliegue multimedia: el Sevilla FC anunció el regreso de Jesús Navas con un video simulando su secuestro en las calles de la ciudad, mientras que el Aston Villa reveló el fichaje de John Terry mediante una conversación de WhatsApp ficticia y "filtrada" entre los jugadores de la plantilla.
La evolución natural de este formato ha alcanzado su punto más alto con las convocatorias oficiales de las selecciones nacionales para el Mundial de 2026. Las federaciones de pronto construyen narrativas cinematográficas que apelan a la idiosincrasia de sus naciones para anunciar a los seleccionados.
La selección de Inglaterra, por ejemplo, recurrió a la herencia musical de su país con un video de alto presupuesto ambientado en las calles de Nueva York bajo el compás de Come Together de The Beatles, un guiño directo a la histórica invasión británica en el territorio norteamericano que coalberga el torneo junto a México y Canadá.
Por su parte, Francia abrazó la cultura pop estadounidense de los años 90 con un cortometraje en clave de sitcom ambientado en un idílico pueblo ficticio llamado Clear Fountain —una traducción directa de su mítica academia de Clairefontaine—, donde Kylian Mbappé aparece como cajero de una tienda de conveniencia con cuatro reconocimientos de "Empleado del Mes" a sus espaldas.
La Selección Nacional de México decidió apostar por un recurso infalible en el mercado latinoamericano: la nostalgia.
Para revelar la lista definitiva de los 26 seleccionados por El Vasco Aguirre para disputar el torneo en casa, el combinado tricolor presentó una pieza audiovisual en sus canales oficiales narrada con la inconfundible y emotiva voz de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".
El video, bajo el lema "No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá", entrelaza imágenes de la afición mexicana a ambos lados de la frontera con la mención de los futbolistas convocados.
Hoy en día, cada federación y cada club opera de facto como un estudio de contenido y una agencia de comunicación propia. La tendencia nacida en Seattle ha consagrado ahora como el estándar de oro del marketing deportivo moderno.