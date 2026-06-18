Delanteros que roban miradas; el frente a frente de Cho-gue Sung y “Hormiga” González
Una de las mayores sorpresas que arrojó la Copa del Mundo Qatar 2022 fue el delantero surcoreano Cho-gue Sung, que no solo se hizo presente en el terreno de juego con sus dos anotaciones ante Ghana, sino que fuera de las canchas las miradas se pusieron sobre él, generando popularidad alrededor de su nombre.
La atención que se fijó sobre el atacante nacido el 25 de enero de 1998 en Ansan, hizo que varias revistas populares como Vogue Korea o Elle Men lo pusieran como su portada, incrementando su fama y número de seguidores en redes sociales, pasando de los 20 mil al millón y medio desde aquella justa asiática.
Desde entonces, Sung ha compartido su tiempo entre el futbol y la moda, llenando su cuenta de Instagram entre publicaciones de su andar en las canchas y colaboraciones con marcas importantes del sector como lo es Louis Vuitton.
Esta historia parece repetirse en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ahora con el seleccionado mexicano Armando “Hormiga” González, que en los últimos días ha visto una subida en su popularidad, a pesar de no ser de los titulares dentro del combinado azteca.
Tanto en redes sociales, sumando ya 1,1 millón de seguidores en Instagram, como fuera de ellas, el nombre de la Hormiga se hace presente, ya sea con publicaciones que comparan a los dos atacantes como en los cánticos que ha recibido el delantero de las Chivas en su llegada a Guadalajara, en donde se espera sume más minutos dentro del certamen mundialista.
Jugadores esenciales para sus equipos
Ambos jugadores vienen de ser piezas importantes para sus respectivos equipos; Cho llega de ser titular con el cuadro del FC Midtjylland de Dinamarca, disputando 42 partidos entre liga, copa, y Europa League, contribuyendo con siete anotaciones.
Por otro lado, González se proclamó campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 tantos, y repitiendo esa misma cantidad de dianas para el Clausura 2026. La Hormiga se convirtió en el primer mexicano en llevarse el título de goleo en la Liga MX desde Uriel Antuna en el Clausura 2024.
Después de la primera jornada del Grupo A, Cho-gue Sung no sumó minutos en la victoria de la selección de Corea del Sur 2 por 1 sobre su similar de Chequia, mientras que Armando González entró de cambio al minuto 75 en el triunfo del cuadro local en contra de Sudáfrica. Ambos esperan poder sumar minutos en el que será el choque de la jornada dos para definir al líder del sector, así como ser parte importante de sus combinados como lo fueron de sus equipos en la pasada temporada.