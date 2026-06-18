¡Derrotas y una revelación! Así les fue a los 4 debutantes tras la primera fecha del Mundial
Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, todos los debutantes de esta Copa Mundial, cerraron su participación en la primera jornada. Descubre quiénes dieron la sorpresa sumando puntos, quiénes anotaron sus primeros goles históricos y quiénes todavía están en la lucha por lograr su primera victoria.
Norteamérica 2026 marcó un parteaguas para el fútbol, siendo la primera vez en la que una justa mundialista cuenta con 48 participantes. Esto permitió que hubiera cuatro equipos que por primera vez en su historia se clasificaran al torneo más grande del balompié internacional.
Cabe destacar que, desde Alemania 2006, ninguna otra edición había tenido tantas selecciones debutantes de forma simultánea.
Así fue el primer partido de cada debutante
Curazao 1-7 Alemania: El primero en comenzar su camino fue Curazao, que se llevó la que, hasta el momento, ha sido la goleada más escandalosa de esta edición. Aun así, Curazao consiguió su primer gol en el torneo al minuto 21 de aquel encuentro, cuando Livano Comenencia venció a Manuel Neuer, desatando el festejo de los 185,000 habitantes de su archipiélago.
Cabo Verde 0-0 España: Este resultado fue la sorpresa de la jornada. El conjunto africano, con un plantel 22 veces menor en valor de mercado que su rival, mantuvo la igualdad sin goles ante “La Furia Roja”. Gracias a su experimentado arquero Vozinha, de 40 años, quien salió imbatible para este duelo, el cuadro caboverdiano conquistó un histórico primer punto mundialista.
Jordania 1-3 Austria: El cuadro de Medio Oriente logró, por momentos de la primera parte, complicarle el juego a los europeos. Incluso, Ali Olwan escribió su nombre en letras de oro como el primer jugador jordano en anotar en un Mundial. Sin embargo, la experiencia de los austriacos pesó en la segunda parte y terminaron los asiáticos terminaron llevandose la derrota.
Uzbekistán 1-3 Colombia: Abbosbek Fayzullaev logró el primer tanto uzbeko en la historia de las Copas del Mundo. Pese a ello, no fue suficiente para los dirigidos por Fabio Cannavaro, quienes terminaron sucumbiendo ante el poderío ofensivo de los sudamericanos.
El balance de los debutantes
Tras esta jornada inaugural de la Copa Mundial, los cuatro debutantes finalizaron en conjunto con un saldo de tres derrotas y un empate. Curiosamente, Cabo Verde fue el único que no pudo gritar un gol, aunque sí fue el único que logró sumar unidades en su grupo.
Por su parte, Curazao, Jordania y Uzbekistán, aunque pudieron festejar una anotación para sus respectivos países, no lograron reflejar esa alegría en el marcador final. Los tres combinados se han quedado con la espina de buscar su primer punto en la siguiente fecha.
Sus próximos partidos
Curazao: vs. Ecuador – 20 de junio / vs. Costa de Marfil – 25 de junio (Grupo E)
Cabo Verde: vs. Uruguay – 21 de junio / vs. Arabia Saudita – 26 de junio (Grupo H)
Jordania: vs. Argelia – 22 de junio / vs. Argentina – 27 de junio (Grupo J)
Uzbekistán: vs. Portugal – 23 de junio / vs. RD del Congo – 27 de junio (Grupo K)