Después de Memo Ochoa: los porteros que competirán por el arco de México rumbo a 2030
Ochoa anunció su retiro profesional el 22 de julio de 2026, después de asistir a su sexta Copa del Mundo. Su última aparición fue simbólica: ingresó para disputar los 12 minutos finales ante Chequia para recibir una despedida del Estadio Azteca. Cerró una trayectoria internacional iniciada en 2005 y una relación mundialista que se extendió desde Alemania 2006 hasta el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
El cambio en la portería comenzó antes de que Ochoa anunciara su retiro. Javier Aguirre eligió a Raúl Rangel como el titular en la justa. Ochoa quedó como respaldo y Carlos Acevedo como la tercera opción.
El nuevo seleccionador, Rafael Márquez, deberá decidir si al “Tala” o abre nuevamente una competencia que incluye porteros en momentos distintos de sus carreras.
Rangel comienza por delante
Rangel inicia el nuevo ciclo con una ventaja que ninguno de los demás puede presentar: fue el titular de México en el Mundial 2026 y ayudó al equipo a concretar cuatro porterías en cero.
Aguirre le entregó el puesto después de la lesión de Luis Ángel Malagón. En menos de tres años, Rangel pasó de debutar en la Liga MX con Chivas a defender la portería mexicana en una Copa del Mundo.
Su recorrido se construyó en el Guadalajara. Pasó por las categorías inferiores y Tapatío antes de debutar en Primera División en octubre de 2023. Cuando recibió la oportunidad con el Tri ya había superado el proceso formativo y se había establecido como titular en su club. Rangel llegará a 2030 con 30 años.
Malagón no perdió el lugar por rendimiento
Luis Ángel Malagón posee los mejores antecedentes recientes con la selección. En 2025 fue elegido mejor portero de la Nations League y de la Copa Oro, dos torneos que México ganó con él como titular.
En la fase final de la Nations League realizó cuatro atajadas, mantuvo el arco en cero en la semifinal y recibió solamente un gol, mediante un penal, en los dos encuentros decisivos. Su ausencia del Mundial no respondió a una elección de Aguirre.
Pero Malagón sufrió la ruptura del tendón de Aquiles izquierdo en un partido del América en la Copa de Campeones de Concacaf, fue operado y quedó descartado pocos meses antes del torneo, cuando aparecía como el probable titular de México en Norteamérica 2026.
Cumplirá 33 años en 2030, una edad que no lo elimina de la competencia. La incógnita estará en su recuperación: deberá volver a jugar regularmente con el América y comprobar que conserva la reacción, los desplazamientos y la potencia que le permitieron desplazar a Ochoa en casi todo el ciclo anterior.
También integró junto con Sebastián Jurado y Guillermo Ochoa el plantel mexicano que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Acevedo y Andrés Sánchez ofrecen experiencia
Carlos Acevedo ya superó el filtro de una convocatoria mundialista. Aguirre lo incluyó junto a Rangel y Ochoa después de la lesión de Malagón, aunque no le dio minutos en la competencia.
Llegará a 2030 con 34 años, por lo que deberá competir desde las primeras convocatorias y ocupar su continuidad con el Santos Laguna en actuaciones que llamen la atención de Rafa Márquez.
Andrés Sánchez parte desde una posición menos visible. En febrero de 2026 alcanzó los 100 partidos oficiales con el Atlético de San Luis, club con el que debutó en la Liga MX en julio de 2021.
También recibió su primera convocatoria a la selección en la gira por Sudamérica de enero de 2025. Mide 1.93 metros y llegará a 2030 con 32 años.
No posee la experiencia mundialista de Rangel o Acevedo, ni los títulos internacionales de Malagón. Su respaldo está en la continuidad: ya superó los 100 partidos con una misma institución y fue observado por el anterior cuerpo técnico.
Padilla necesita más partidos
Alex Padilla siguió una ruta profesional distinta. Nació en España, se formó en Lezama y debutó con el primer equipo del Athletic de Bilbao en la temporada 2024-25 de LaLiga.
Disputó cinco encuentros con el conjunto bilbaíno antes de marcharse a los Pumas, en el que acumuló 18 apariciones. Después de regresar a España sumó otros seis partidos oficiales, para alcanzar 11 con el primer equipo del Athletic. Tiene contrato hasta junio de 2029.
Padilla llegará a la siguiente Copa del Mundo con 26 años, la misma edad con la que Rangel recibió la portería en 2026. Esa proyección y su vínculo contractual le ofrecen mayor margen que a Acevedo o Andrés Sánchez.
Aguirre lo convocó en el ciclo anterior. Fue uno de los nueve guardametas llamados por el técnico y apareció en la prelista de 55 jugadores para el Mundial, aunque quedó fuera de la convocatoria definitiva.
También fue internacional Sub-19 con España, pero no disputó una Copa del Mundo juvenil. Su experiencia internacional se construyó dentro de las categorías españolas y posteriormente en convocatorias de la selección mexicana absoluta.
Su lugar en el proceso dependerá de los minutos que acumule con el Athletic o en una nueva cesión. La formación europea dejará de ser una ventaja si permanece otra temporada como suplenete.
Emmanuel Ochoa y Pablo Lara representan el siguiente relevo
Emmanuel Ochoa y Pablo Lara formaron parte de la selección mexicana que disputó el Mundial Sub-20 de Chile 2025, pero tuvieron experiencias diferentes.
Ochoa fue titular en los cinco partidos, recibió siete goles y dejó una portería en cero. Los 450 minutos del torneo le dieron una experiencia internacional que todavía debe trasladar al futbol de clubes.
Nacido en California y formado inicialmente en el San Jose Earthquakes, llegó al Cruz Azul en 2025. Su debut oficial con La Máquina se produjo en febrero de 2026, en la Copa de Campeones de Concacaf: mantuvo el arco en cero e hizo dos atajadas en la victoria por 3-0 ante Vancouver FC.
Llegará a 2030 con 25 años, pero los cinco partidos del Mundial Sub-20 no compensan todavía su falta de actividad en Primera División. Su siguiente paso será ganarse la titularidad en el Cruz Azul o buscar una salida que le garantice minutos.
Lara integró la misma convocatoria juvenil, aunque permaneció como suplente en los cinco encuentros. Ya debutó en la Liga MX: lo hizo el 12 de enero de 2025, en la victoria de Pumas por 2-1 frente a Necaxa.
También llegará a 2030 con 25 años, pero no ha tenido participación suficiente para ser evaluado junto a Rangel, Malagón, Acevedo o Sánchez. La convocatoria Sub-20 lo mantiene dentro del seguimiento de selecciones menores, aunque no compensa su escasa actividad en Primera División.
Mientras no consiga una temporada regular con Pumas, seguirá detrás de los porteros que ya compiten cada semana.
La jerarquía después de Ochoa
Rangel comienza con ventaja porque fue titular en el Mundial 2026, Malagón posee los mejores antecedentes recientes con la selección, pero su regreso dependerá de la recuperación del tendón de Aquiles.
Acevedo y Andrés Sánchez ofrecen experiencia. El primero ya integró una convocatoria mundialista; el segundo supera los 100 partidos con Atlético de San Luis. Padilla reúne edad y formación europea, aunque necesita más actividad para entrar en la discusión.
Emmanuel Ochoa y Pablo Lara representan el siguiente relevo. Ambos estuvieron en el Mundial Sub-20 de 2025, pero solamente el portero de Cruz Azul disputó los cinco partidos.
Durante buena parte de la era de Memo Ochoa, México discutió quién debía acompañarlo. Rafael Márquez deberá resolver una pregunta distinta: quién puede comenzar, sostener y terminar el proceso rumbo a 2030.