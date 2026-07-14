Didier Deschamps, el arquitecto de Francia que busca cerrar su obra con un Mundial
Si hay una mente detrás de los grandes resultados de Francia, esa es la de Didier Deschamps. Pero su éxito no llegó de la noche a la mañana. Su trabajo implicó una transformación total del conjunto galo, que pasó de ser un polvorín a convertirse en una de las selecciones más sólidas del mundo, encontrando en él la estabilidad necesaria para desarrollar un futbol vistoso con el que buscará levantar una última Copa del Mundo antes de decir adiós. Así ha sido su proceso.
La historia de Deschamps con la selección francesa comenzó desde su etapa como jugador. Con él en el mediocampo y portando el gafete de capitán, Francia conquistó su primera Copa del Mundo en Francia 1998.
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Tras retirarse, llevó ese liderazgo a la dirección técnica. Ahí, con una propuesta ofensiva que prioriza la posesión del balón, además de la explosividad y las combinaciones por las bandas, logró conquistar una Ligue 1, dos Supercopas de Francia y tres Copas de la Liga con el Olympique de Marsella.
Tomó una selección en crisis y la devolvió a su gloria
A la par, Francia vivía años turbulentos. En Sudáfrica 2010, pese a llegar como subcampeona del mundo, terminó eliminada en la fase de grupos. Esto estuvo acompañado de una polémica interna, luego de que el plantel se rebelara contra la federación y el entrenador Raymond Domenech, después de que este tuviera un altercado con Nicolas Anelka, quien fue excluido en plena justa.
La silla quedó caliente. Laurent Blanc fue el primero en ocuparla, pero dos años después presentó su renuncia. Fue ahí cuando apareció Deschamps que, con el respaldo de sus éxitos en clubes, se hizo cargo de renovar el proyecto y buscar la clasificación al siguiente Mundial, objetivo que consiguió en el repechaje.
De la incertidumbre a la hegemonía en Copas del Mundo
A pesar de las dudas que dejó en las eliminatorias, en Brasil 2014 disipó los cuestionamientos al llegar a los cuartos de final, donde cayó ante Alemania en un duelo que muchos consideraban una final adelantada. Además, tras quedar subcampeón de la Eurocopa 2016, terminó por consolidar su proyecto, lo que le valió una renovación de contrato.
Fue así que en Rusia 2018 dio el siguiente paso y, con figuras como Kylian Mbappé, Hugo Lloris y Antoine Griezmann, conquistó la segunda estrella para Francia, ahora en su faceta como entrenador. Cuatro años después estuvo a punto de revalidar su título, cayendo en penales en la final ante Argentina en Qatar 2022.
Actualmente, pese a los cambios generacionales, Deschamps ha sabido mantenerse firme al frente. Con la incorporación de figuras de la talla de Michael Olise, Ousmane Dembélé y Mike Maignan, en Norteamérica 2026 está una vez más cerca de la gloria, tras alcanzar las semifinales.
Ser DT no solo es futbol, también es manejar la presión
Pero no todo es lo que se ve en la cancha. Deschamps también ha tenido que lidiar con los problemas del vestidor, trabajar con los egos e incluso gestionar polémicas. Tal fue el caso de Karim Benzema, a quien dejó fuera de las convocatorias entre 2015 y 2021 tras el caso de chantaje contra Mathieu Valbuena relacionado con un video de contenido sexual. Esa decisión provocó que el delantero no formara parte del plantel campeón en Rusia 2018.
Incluso, en esta Copa del Mundo de 2026, tuvo que encarar el dolor por el fallecimiento de su madre en plena justa. Y aunque viajó a Francia para despedirla, perdiéndose el partido de la fase de grupos contra Noruega, tuvo el temple y el profesionalismo para regresar y seguir liderando a su equipo hasta las semifinales.
Una última Copa del Mundo para coronar su obra antes de ceder el puesto a Zidane
Finalmente, cabe mencionar que, tras 12 años al frente del proyecto, Didier Deschamps ha señalado que una vez que termine su participación en este torneo dejará el cargo. De momento, Zinedine Zidane, quien también fue su compañero en la selección campeona del mundo en Francia 1998, es quien se perfila como su sucesor.
En cualquier caso, Deschamps se encuentra a las puertas de coronar su histórico paso como entrenador de Les Bleus con otro título mundial. Este martes 14 de julio, a las 13:00 horas, disputará ante España el primer boleto a la gran final de Norteamérica 2026, con la posibilidad de acercarse un paso más a despedirse como bicampeón del mundo desde el banquillo francés.