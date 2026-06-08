Ecuador vence a Guatemala y mantiene racha invicta de 19 partidos, previo al Mundial
Ecuador derrotó 3-0 a Guatemala en un amistoso jugado este domingo en Columbus (Ohio) y cerró su preparación para el Mundial, al que llegará invicto desde 2024.
Con el fácil triunfo sobre los chapines, la Tricolor acumuló ocho victorias y once empates en línea en cotejos por las eliminatorias sudamericanas y de preparación para la Copa del Mundo.
Así quedó lista para enfrentar el 14 de junio a Costa de Marfil por el Grupo E, integrado también por Curazao y Alemania.
Ecuador selló pasaporte para su quinto Mundial como segundo de Sudamérica con 29 puntos, detrás del Argentina (con 38) y al que venció 1-0 en septiembre de 2025 al terminar la carrera regional para la competición norteamericana.
Para la paliza a Guatemala en Columbus, donde montó su cuartel mundialista, convirtieron Jordy Caicedo (19', de penal), Nilson Angulo (73') y Pervis Estupiñán (78').
"Este es un partido que nos da confianza de cara al Mundial", dijo Estupiñán, quien se mostró "contento por el trabajo de todo el equipo. Vamos a dar el máximo de nosotros por todo el país", señaló Estupiñán. "Estamos seguros de que vamos a hacer las cosas bien", enfatizó.
Goles de la banca
Caicedo puso a correr la pizarra a los 19' con tanto de penal tras una falta sobre Alan Minda, quien fue derribado en el área tras ingresar controlando el balón con la intención de rematar un pase profundo de su compañero Jordy Alcívar.
Desde el manchón blanco, Caicedo propinó un derechazo para anidar por el lado izquierdo del arquero Nicholas Hagen.
En numerosas ocasiones la escuadra centroamericana erró en la contención del esférico, lo que a los 45' volvió a poner su cabaña en peligro.
Entonces, el ecuatoriano Jeremy Arévalo tomó un servicio largo de Yaimar Medina desde la banda zurda para girar y disparar hacia el arco de los chapines, pero la pelota impactó en el vertical.
Aunque jugó de blanco, la Tricolor se divirtió en el último amistoso previo al Mundial, partido en el que en la primera parte brillaron por su ausencia figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié.
Angulo amplió a 2-0 la victoria ecuatoriana a los 73', cuando saltó para cabecear un centro de Ángelo Preciado pegado desde el costado diestro. El esférico entró por el lado derecho de Hagen.
A los 78 minutos, Estupiñán anotó el 3-0 al aprovechar que el guardameta guatemalteco había salido de su arco para rechazar un centro de Gonzalo Plata y definir desde media distancia.
Tanto Angulo como Estupiñán ingresaron en el segundo tiempo.
El compromiso estuvo dirigido por el árbitro mexicano Marco Ortiz (central), apoyado en las líneas por los estadounidenses Jeremy Kieso y Meghan Mullen. AFP