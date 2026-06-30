Ecuador, rival de México, tiene a tres jugadores de Liga MX entre su nómina millonaria
México enfrentará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una selección que también tiene sello Liga MX. Ecuador es la selección extranjera con más futbolistas del campeonato mexicano que sigue con vida en el torneo.
La Tri llegó a la Copa del Mundo con una plantilla valuada en 368.7 millones de euros, impulsada por nombres como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.
En medio de esa nómina millonaria se colaron tres jugadores de Liga MX: Enner Valencia, delantero de Pachuca; Pedro Vite, mediocampista de Pumas, y Jackson Porozo, defensa del Tijuana.
Ninguno de ellos pertenece al grupo de los jugadores más caros de Ecuador, pero su importancia en el equipo de Sebastián Beccacece ha sido mucho mayor que su valor de mercado.
Caicedo, el futbolista más valioso de La Tri, está tasado en 100 millones de euros; Hincapié alcanza los 50 millones. Valencia vale 1 millón, Vite 6 millones y Porozo 2.5 millones. Entre los tres apenas suman 9.5 millones de euros, menos del 10 por ciento del valor de Caicedo y por debajo de una quinta parte de lo que cuesta Hincapié.
La diferencia económica no impidió que dos de ellos se volvieran piezas importantes en el Mundial. Valencia y Vite fueron titulares en los tres partidos de la fase de grupos y aparecen justo en el sector donde Ecuador más ha sufrido: el ataque.
La Tri avanzó con apenas dos goles en tres partidos, después de perder contra Costa de Marfil, empatar sin goles ante Curazao y vencer a Alemania en la última jornada. En ese contexto, cada futbolista capaz de conectar, generar o sostener arriba tiene un peso especial.
El caso de Valencia es el más simbólico. El delantero regresó a Pachuca para el Apertura 2025, once años después de su salida, en una segunda etapa con el club que lo proyectó al futbol internacional.
En su primera etapa con los Tuzos fue campeón de goleo del Clausura 2014 y ese rendimiento lo llevó a Europa. Ahora volvió a México como el goleador histórico de Ecuador, líder veterano del vestuario y uno de los futbolistas de mayor ascendencia dentro de La Tri.
Valencia llegó al Mundial como capitán, aunque antes del cruce contra México entregó el brazalete a Moisés Caicedo, en un gesto que también marcó el cambio generacional de la selección ecuatoriana.
Eso no disminuye su peso dentro del grupo: el delantero de 36 años sigue como una referencia para el vestuario y el atacante más experimentado de un equipo que todavía busca mayor contundencia en el área.
Vite también están en el Mundial después de un semestre destacado en México. El mediocampista se consolidó como titular en Pumas en el Clausura 2026 y fue una de las piezas importantes del equipo de Efraín Juárez que terminó como líder general y alcanzó la final de la Liga MX. Ese crecimiento también se trasladó a Ecuador, en el que se convirtió en una pieza ofensiva de mucho valor para Beccacece.
Su mejor partido llegó justo cuando Ecuador más lo necesitaba. Ante Alemania, Vite colaboró en los dos goles de La Tri: asistió en el tanto de Nilson Angulo y cobró el tiro de esquina que terminó en el gol de Gonzalo Plata.
En una selección con figuras más cotizadas en defensa y mediocampo, el jugador de Pumas se ganó un lugar como una de las respuestas para un ataque que no había terminado de funcionar.
Porozo tiene un caso distinto. El defensa de Tijuana no sumó minutos durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y su convocatoria respondió más a una decisión del cuerpo técnico para fortalecer la zaga en la lista final que a una continuidad del proceso clasificatorio. Aun así, también apareció en el torneo al ingresar al minuto 62 en el debut contra Costa de Marfil.
El peso de los jugadores de Liga MX en Ecuador también venía desde las eliminatorias. Valencia fue uno de los líderes del proceso al disputar 15 partidos, marcar seis goles, la mayor cifra de Ecuador, y aportar dos asistencias.
Vite participó en nueve encuentros y colaboró con dos asistencias, consolidándose como una alternativa cada vez más importante en el mediocampo de Beccacece. Porozo, en cambio, llegó al Mundial sin minutos en la clasificación.
La clasificación a la fase final frente a Alemania aseguró que la Liga MX mantuviera presencia extranjera en la fase de eliminación directa. Ecuador avanzó con sus tres representantes del futbol mexicano, algo que ya no consiguieron otras selecciones con una fuerte presencia de jugadores de la liga mexicana.
Selecciones con más jugadores de Liga MX en el Mundial 2026
Entre las selecciones extranjeras con más futbolistas de la Liga MX en el Mundial 2026, Uruguay y Panamá encabezaron la lista con cuatro convocados cada una, aunque ambas quedaron eliminadas en la fase de grupos. Ecuador llegó con tres representantes y es la selección con más jugadores del futbol mexicano que sigue con vida en la ronda de dieciseisavos.
- Uruguay (4): Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (Tigres) y Santiago Mele (Monterrey). Eliminada en fase de grupos.
- Panamá (4): Adalberto Carrasquilla (Pumas), Édgar Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (FC Juárez) e Ismael Díaz (León). Eliminada en fase de grupos.
- Ecuador (3): Enner Valencia (Pachuca), Pedro Vite (Pumas) y Jackson Porozo (Tijuana). Clasificada a los dieciseisavos de final.
- Colombia (2): Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul). Clasificada a los dieciseisavos de final.
- Estados Unidos (1): Alejandro Zendejas (América). Clasificada a los dieciseisavos de final.