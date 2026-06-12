Edin Dzeko debuta en la Copa del Mundo 2026; estos son los más veteranos en el torneo
Bosnia y Herzegovina debuta en la Copa del Mundo de 2026 ante Canadá y lo hace de la mano de quien es considerado la mayor estrella de su historia, Edin Dzeko, quien a sus 40 años estará regresando a una justa mundialista después de haber formado parte de la plantilla que debutó en el torneo hace ya 12 años, en Brasil 2014.
El delantero del Schalke 04 viene de superar una lesión en el hombro derecho que sufrió en el repechaje ante Italia, encuentro que le dio el pase a su selección a la Copa del Mundo.
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Si bien pudo competir en los dos últimos partidos de la Bundesliga 2, a su llegada a Canadá no completó todos los entrenamientos junto a sus compañeros, pero parece que sí tendrá algunos minutos cuando enfrenten al anfitrión.
La experiencia de Dzeko no solo se ve dentro del campo, pues para su director técnico, Sergej Barbarez, el delantero, con más de 350 goles en clubes y más de 415 en toda su trayectoria, será parte vital de la plantilla para que los bosnios puedan avanzar de grupo. Y es que a sus 40 años se ha convertido en un pilar del equipo gracias a su vasta experiencia.
Los jugadores de 40 años o más en el Mundial 2026
Dzeko no es el único jugador dentro de la justa que suma ya las cuatro décadas de vida, pues un número récord de futbolistas de 40 o más años estarán buscando minutos en México, Canadá y Estados Unidos 2026.
Junto al delantero de Bosnia se encuentran los arqueros Vozinha y Fernando Muslera, representantes de Cabo Verde y Uruguay, quienes también cumplen los 40 años.
Continuando en la portería, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa se suma a la lista con 41 vueltas al sol, mismas que Cristiano Ronaldo, quien será el jugador de campo más veterano de Portugal dentro de la justa.
¿Quién es el más veterano?
El futbolista con más experiencia será Craig Gordon, guardameta de 43 años que representará a Escocia en la Copa del Mundo. A pesar de su edad, aún se encuentra lejos del récord establecido por el egipcio Essam El-Hadary, quien con 45 años disputó el Mundial de Rusia 2018.
Con tanta experiencia dentro del terreno de juego, Edin Dzeko podría convertirse en uno de los jugadores más veteranos en anotar en las Copas del Mundo en caso de batir el arco de los canadienses.
En concreto, el delantero sería el tercero en la lista de futbolistas más longevos en marcar un gol en la justa, por detrás de nombres como Pepe, de Portugal, quien anotó en Qatar 2022 con 41 años, y Roger Milla, que con 42 años marcó en Estados Unidos 1994.