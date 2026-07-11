El arma secreta de Noruega ante Inglaterra: nueve futbolistas juegan en clubes ingleses
Erling Haaland es la máxima figura de Noruega y una de las grandes estrellas de la Premier League. Sin embargo, él no es el único vikingo que ha invadido el balompié británico. En total, nueve seleccionados del equipo nórdico militan en Inglaterra. Ahora, tras conocer a fondo el fútbol inglés, buscarán ser quienes acaben con el sueño mundialista de la escuadra de los Tres Leones.
Este sábado 11 de julio a las 15:00 horas, Noruega e Inglaterra se enfrentarán por los cuartos de final de Norteamérica 2026. Lo curioso de este encuentro es que bien podría tratarse de una jornada de la Premier League.
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El motivo es que, a diferencia de otras selecciones que se nutren principalmente de su liga local, Noruega tiene gran parte de su base de convocados en las ligas inglesas.
Los nueve futbolistas de Noruega que militan en Inglaterra
De hecho, el 34.6 % de sus seleccionados juegan ya sea en la Premier League o en la Championship, la segunda división del fútbol inglés. Sin contar a la propia Inglaterra, Noruega es el cuarto combinado de este Mundial con más jugadores provenientes del fútbol inglés, ubicándose únicamente por detrás de Países Bajos (15 jugadores), Escocia (13 jugadores) y Suecia (10 jugadores).
- Erling Haaland – Delantero (Manchester City)
- Jørgen Strand Larsen – Delantero (Crystal Palace)
- Martin Ødegaard – Mediocampista (Arsenal)
- Oscar Bobb – Mediocampista (Fulham)
- Sander Berge – Mediocampista (Fulham)
- Kristoffer Ajer – Defensa (Brentford)
- David Møller Wolfe – Defensa (Wolverhampton Wanderers)
- Sondre Langås – Defensa (Derby County)
- Egil Selvik – Portero (Watford)
- Arsenal y Manchester City, los equipos con más representantes
En cuanto a los clubes que más presencia tendrán en este compromiso de cuartos de final están el Arsenal y el Manchester City. Ambos aportan un total de cinco futbolistas en conjunto.
Por parte de los Gunners aparece el capitán noruego Martin Ødegaard, quien fue pieza clave para la obtención del título de la Premier League 2025-2026. No obstante, para esta cita internacional deberá enfrentarse a sus compañeros de club Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke.
En tanto, los Citizens verán en el campo a su máximo referente en ataque, Erling Haaland. Para esta ocasión, el "Androide" tratará de ser frenado por John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly, miembros de la defensa de los Sky Blues que ahora defenderán la camiseta inglesa. Además, se encontrará con James Trafford, el arquero suplente de los Tres Leones.