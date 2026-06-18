El Azteca, el estadio que más gente reunió en la primera ronda del Mundial
Cuando terminó la primera ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, el estadio más concurrido del torneo fue el mismo que lo inauguró una semana antes, el Estadio Azteca, nombrado Ciudad de México en el campeonato por la FIFA.
Ni el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, ni el SoFi Stadium de Los Ángeles, ni el AT&T Stadium de Dallas. Los dos partidos con mayor asistencia de toda la primera jornada se jugaron en el Azteca, que reunió a 80,824 aficionados tanto en el debut de México frente a Sudáfrica como en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán de ayer, para un acumulado de 161,648
La cifra no es menor. En un Mundial repartido entre tres países y 16 sedes, el Coloso de Santa Úrsula fue el único inmueble que registró dos llenos en la primera vuelta de partidos de la fase de grupos.
El duelo que más se acercó fue el empate entre Brasil y Marruecos en Nueva York/Nueva Jersey, con 80,663 espectadores, apenas 161 menos que el Azteca. Después apareció el Francia-Senegal, también en el MetLife, con 80,545 aficionados.
Lo más llamativo es que los dos llenos del Azteca respondieron a historias distintas. El primero estaba pronosticado. México disputaba el partido inaugural de su Mundial, con toda la presión, expectativa y simbolismo que implica abrir una Copa del Mundo en casa.
El Azteca se convirtió en el escenario de una ceremonia histórica, una tercera inauguración de un Mundial (récord), y del triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que le permitió al Tri arrancar el torneo como líder del grupo A.
El segundo tenía menos lógica sobre el papel, pero fue una de las mejores postales de la primera semana mundialista. Colombia enfrentaba a Uzbekistán en el cierre de la primera jornada, sin el arrastre mediático de un rival europeo o sudamericano de primera línea, pero la afición colombiana se adueñó de la Ciudad de México desde horas antes del partido.
La capital amaneció pintada de amarillo. Hubo camisetas de Colombia en el Metro, en los alrededores del estadio, en restaurantes, hoteles y calles del centro de la ciudad. La sensación era la de una localía prestada.
No era Barranquilla, Bogotá o Medellín, pero por momentos la capital de México sonó como una extensión de Colombia.
Dentro del estadio, esa fiesta también bajó a la cancha. Colombia venció 1-3 a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz para colocarse como líder del grupo K, después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo.
Cada llegada colombiana encontró respaldo, cada gol desató una celebración amarilla y el cierre del partido confirmó que el Azteca no sólo había sido la casa del anfitrión, sino también el escenario de una de las invasiones visitantes más fuertes del arranque del Mundial.
Otras sedes también tuvieron entradas imponentes. MetLife superó dos veces los 80 mil aficionados con el Brasil-Marruecos y el Francia-Senegal, Dallas metió más de 70 mil para Inglaterra-Croacia y Los Ángeles también pasó esa barrera con el Estados Unidos-Paraguay y el Irán-Nueva Zelanda, pero ninguna sede tuvo los dos partidos más concurridos de toda la primera jornada. Ese privilegio fue del Azteca.
El Mundial apenas comienza y todavía quedan partidos capaces de mover el ranking de asistencias, pero después de los primeros 24 encuentros de la fase de grupos, el balance es claro: el estadio que más gente reunió en el arranque de la Copa del Mundo no estuvo en Estados Unidos ni en Canadá, estuvo en la Ciudad de México y todavía podría sumar más lleno ya que le restan tres encuentros más: el cierre de la fase de grupos del Tri el 24 de junio y los duelos de diesciseisavos y octavos de final.
Asistencias de la primera jornada del Mundial 2026, de mayor a menor
- México 2-0 Sudáfrica — Estadio Azteca, CDMX — 80,824 aficionados
- Uzbekistán 1-3 Colombia — Estadio Azteca, CDMX — 80,824 aficionados
- Brasil 1-1 Marruecos — MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey — 80,663 aficionados
- Francia 3-1 Senegal — MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey — 80,545 aficionados
- Estados Unidos 4-1 Paraguay — SoFi Stadium, Los Ángeles — 70,492 aficionados
- Inglaterra 4-2 Croacia — AT&T Stadium, Dallas — 70,389 aficionados
- Irán 2-2 Nueva Zelanda — SoFi Stadium, Los Ángeles — 70,108 aficionados
- Países Bajos 2-2 Japón — AT&T Stadium, Dallas — 69,285 aficionados
- Argentina 3-0 Argelia — Arrowhead Stadium, Kansas City — 69,045 aficionados
- Portugal 1-1 RD Congo — NRG Stadium, Houston — 68,777 aficionados
- Austria 3-1 Jordania — Levi’s Stadium, San Francisco — 68,527 aficionados
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador — Lincoln Financial Field, Filadelfia — 68,274 aficionados
- Alemania 7-1 Curazao — NRG Stadium, Houston — 68,021 aficionados
- Qatar 1-1 Suiza — Levi’s Stadium, San Francisco — 67,966 aficionados
- España 0-0 Cabo Verde — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — 67,640 aficionados
- Bélgica 1-1 Egipto — Lumen Field, Seattle — 66,775 aficionados
- Haití 0-1 Escocia — Gillette Stadium, Boston — 64,146 aficionados
- Irak 1-4 Noruega — Gillette Stadium, Boston — 63,106 aficionados
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay — Hard Rock Stadium, Miami — 62,764 aficionados
- Australia 2-0 Turquía — BC Place, Vancouver — 52,497 aficionados
- Suecia 5-1 Túnez — Estadio BBVA, Monterrey — 50,987 aficionados
- Corea del Sur 2-1 Chequia — Estadio Akron, Guadalajara — 44,985 aficionados
- Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina — BMO Field, Toronto — 43,002 aficionados
- Ghana 1-0 Panamá — BMO Field, Toronto — 42,942 aficionados