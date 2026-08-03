El Fan Fest sobrevivió a la eliminación de México: el Zócalo conservó más de la mitad de su público
La prueba más exigente para el FIFA Fan Festival de Ciudad de México llegó después de la eliminación de la selección mexicana. Sin el equipo que concentraba la atención del público local, el Zócalo no se vació: todavía reunió entre 25 mil y 30 mil personas al mismo tiempo para ver los partidos.
En una jornada habitual, la asistencia simultánea rondaba las 50 mil personas. La salida del Tri redujo la afluencia, pero el festival conservó entre 50 y 60 por ciento de su público, señal de que ya no dependía únicamente de los encuentros de México.
“Normalmente teníamos 50 mil personas al mismo tiempo y, después de que México salió, entre 25 mil y 30 mil, que tampoco era poco”, explicó Jimena López, directora general de Live Events by OCESA, empresa encargada del diseño, producción y operación de los Fan Fest de Ciudad de México y Guadalajara, a Sports Illustrated México.
La disminución fue temporal. A partir de las semifinales, la asistencia regresó a sus niveles habituales y el Zócalo volvió a reunir alrededor de 50 mil personas simultáneamente.
En los 39 días del torneo, el espacio capitalino registró 2 millones 507 mil asistencias. De acuerdo con López, FIFA había presupuestado alrededor de 2.2 millones, por lo que el resultado estuvo alrededor de 14 por ciento por encima de esa previsión.
Guadalajara sumó otras 992 mil 348 asistencias en las plazas de la Liberación y de Armas. Entre las dos ciudades se contabilizaron 3 millones 499 mil 348 personas.
El Zócalo requirió 310 días de planeación y 38 de montaje. Live Events instaló 1,200 toneladas de estructuras y equipo técnico, además de 800 metros cuadrados de pantallas. La principal medía 31 metros de ancho por 16 de alto.
La operación involucró a 1,800 trabajadores e incluyó 220 baños con agua corriente y drenaje. También se habilitó una zona para 300 personas que requerían atención prioritaria, con rampas y elevador.
Al principio, muchos asistentes no tenían claro qué podían encontrar en un Fan Fest. La propuesta iba más allá de transmitir los partidos: incluía conciertos, activaciones de patrocinadores y espacios para convivir durante todo el torneo.
“El concepto del Fan Festival no se conocía. Había incertidumbre, pero que alguien compartiera que había ido un día y quisiera regresar al siguiente hizo que la gente se lo contara a los demás”, recordó.
La propuesta visual también buscó diferenciarse de las representaciones más previsibles de México. En la capital, el equipo creativo desarrolló “El templo del futbol”, un concepto relacionado con la ubicación histórica del Zócalo, pero sin reproducir literalmente una pirámide o una serpiente emplumada.
“Queríamos que lo vieras y supieras que era México, pero sin caer en una serpiente emplumada o una pirámide. Tenía las formas y los colores del país, pero tratados de otra manera”, explicó López.
En Guadalajara, el escenario se inspiró en la forma del agave. El objetivo era generar una relación inmediata con la ciudad sin recurrir al mariachi como principal recurso visual. El festival tapatío utilizó 300 toneladas de infraestructura, 400 metros cuadrados de pantallas y presentó a 117 artistas locales.
“Lo más retador era no caer en lo redundante ni en lo kitsch. Siendo un proyecto diseñado por mexicanos, todo podía convertirse en un motivo de orgullo, pero había que ser muy elegantes para decidir cómo representarlo”, añadió.
Para López, la asistencia también mostró que la industria mexicana de producción y marketing experiencial puede ejecutar eventos de gran escala. El dato más significativo apareció cuando México ya estaba eliminado: sin el Tri en el torneo, entre 25 mil y 30 mil personas siguieron ocupando el Zócalo y, desde las semifinales, la afluencia regresó a sus niveles habituales.
El festival había conseguido que el público acudiera por algo más que un partido de la selección.