El método que hizo posible a Haaland: así volvió Noruega a un Mundial 28 años después
Cuando Noruega desapareció de los mundiales después de Francia 1998, la federación entendió que el problema no estaba únicamente en la selección absoluta.
Veintiocho años después, el país volvió a una Copa del Mundo, eliminó a Brasil y enfrentará a Inglaterra por un lugar en las semifinales de la edición de 2026.
Erling Braut Haaland es la figura, Martin Odegaard el capitán y Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Oscar Bobb completan un equipo que dejó de depender de un solo futbolista.
El delantero del Manchester City explica el presente, pero el origen está mucho más atrás.
Primero había que mantener a los niños jugando
Mientras otras federaciones adelantaban la detección de talento, Noruega tomó otro camino. La prioridad fue que más niños siguieran jugando en sus clubes locales en la adolescencia, en lugar de separarlos demasiado pronto en estructuras de élite.
Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, explicó que Haaland y Odegaard crecieron con entrenadores voluntarios y que el objetivo era fortalecer el futbol comunitario antes que concentrar a los mejores jugadores.
Con apenas 5.6 millones de habitantes, el país no podía permitirse perder futbolistas antes de completar su formación.
Después unieron el camino hacia la selección
Esa idea tomó forma con Landslagsskolen, la escuela nacional de selecciones.
La UEFA la define como una metodología que unificó el trabajo entre clubes, distritos y selecciones juveniles para acompañar el desarrollo de los jugadores bajo una misma línea.
La federación reforzó ese seguimiento con herramientas digitales para conectar clubes, distritos y categorías nacionales, reduciendo el riesgo de que un futbolista desapareciera del radar por falta de coordinación.
Antes de formar futbolistas, formaron entrenadores
El cambio tampoco empezó en la selección mayor.
Reuters documentó que Noruega apostó por la formación de entrenadores, el fortalecimiento de los clubes locales y la construcción de 539 canchas sintéticas entre 2016 y 2025, además de renovar otras 586, para combatir las limitaciones del clima y ampliar las horas de entrenamiento durante el año.
Para Hakon Grottland, responsable de desarrollo de jugadores y entrenadores de la Federación Noruega, esa inversión permitió mejorar la calidad del trabajo diario y ofrecer condiciones más parecidas para futbolistas de todo el país, sin importar la región donde crecieran.
Haaland dejó de ser una excepción
La mejor prueba aparece en la selección actual.
Noruega clasificó al Mundial con una eliminatoria dominante, marcó 37 goles y recibió solo cinco. En el torneo eliminó a Brasil y llegó a cuartos de final con un equipo que ya no depende únicamente de Haaland.
Odegaard marca el ritmo en el mediocampo, Sorloth es otra referencia ofensiva y Nusa y Bobb representan el relevo de una generación que creció dentro del mismo recorrido formativo.
Mientras esa generación maduraba, Noruega también produjo atletas como Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm o Kristian Blummenfelt.
No pertenecen al mismo sistema del futbol, pero reflejan una cultura deportiva que privilegia los procesos largos, la formación de entrenadores y la ciencia aplicada al rendimiento antes que las soluciones inmediatas.
Inglaterra enfrentará algo más que a Haaland
El plan de Inglaterra pasará por reducir los espacios de Haaland. Es inevitable.
Pero el delantero del Manchester City ya no representa una excepción aislada. Detrás hay una federación que decidió fortalecer el futbol base, mantener a más niños en el deporte y construir una ruta compartida entre clubes y selección.
Noruega tardó 28 años en volver a un Mundial. Cuando regresó, descubrió que el verdadero cambio no fue encontrar a un delantero extraordinario, sino dejar de depender de encontrar otro.