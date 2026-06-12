El milagro del coreano Cho Gue-sung
Uno de los futbolistas surcoreanos que más llamó la atención en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el delantero Cho Gue-sung, quien no solo causó furor en las redes sociales, sino que se hizo presente dentro del terreno de juego con dos anotaciones contra de Ghana en la fase de grupos, lo que llamó la atención de algunos equipos europeos.
El atacante asiático dejó el futbol de Corea del Sur en el 2023 y fichó por el FC Midtjylland de Dinamarca, con el que comenzaría su andar por el futbol europeo a los 25 años, aunque su nueva etapa futbolística no empezaría de la mejor manera, ya que lo esperaba una lesión que terminaría por mermarlo hasta por casi dos temporadas completas, y poniendo en duda su participación en una Copa del Mundo más.
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Mientras que todo pintaba bien para Cho en sus inicios en la liga danesa, siendo considerado entre los mejores 11 del torneo en los meses de julio y septiembre, además de ganar la mayor cantidad de duelos aéreos en la misma, una repentina lesión en la rodilla paró en seco al delantero, dejándolo fuera lo que restaba de la temporada y sin poder festejar como se debía el título obtenido por su equipo en la liga local.
Cho Gue-sung sufrió lesión en la rodilla, por lo que tuvo que ser intervenido de manera quirúrgica; se le extirpó un menisco y se perdió el resto de la temporada
Con la mira puesta en la temporada 2024-2025, el atacante sufrió un contratiempo más, y es que una infección por una bacteria complicó su rehabilitación en la rodilla y tuvo que ser operado de nueva cuenta, perdiéndose toda la temporada y estando fuera de las canchas hasta por 448 días.
UN REGRESO MUY ESPERADO
A pesar de las frustraciones, el surcoreano logró tener una buena recuperación, y tras casi 15 meses de ausencia, regresó a las canchas el 17 de agosto del 2025. Desde ese momento, el asiático logró ver acción de manera constante, tanto en la liga danesa como en copa y competencias europeas, contribuyendo para su equipo con siete anotaciones en 42 apariciones.
Con Cho Gue-sung de vuelta en el equipo, el FC Midtjylland quedó segundo en la liga danesa, y alcanzando los octavos de final en la Europa League; en otra competencia casera, el conjunto de Dinamarca logró hacerse con la copa de su país. Esto le permitió al goleador regresar a la selección de Corea del Sur, jugando dos partidos en el 2025 y otros tres en el 2026, donde logró anotar en tres oportunidades, con dos goles ante Trinidad y Tobago y uno más contra Bolivia.
Gue-sung logró entrar a la lista para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y podrá ser requerido para medirse a México y Sudáfrica en los duelos restantes del Grupo A; por el momento, el delantero no ha visto minutos aun en la justa mundialista, quedándose en el banquillo en el triunfo de Corea del Sur 2-1 ante Chequia.