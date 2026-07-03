El Mundial 2026 impone un nuevo récord de autogoles; aún faltan 19 partidos
La Copa Mundial de Norteamérica 2026 ha dejado una nueva marca para los libros de historia del fútbol. El torneo se ha convertido oficialmente en la justa con más autogoles en la historia con 13, un hito que ha sido posible, en gran medida, gracias al nuevo formato con más equipos y más partidos.
El tanto del récord cayó este viernes 3 de julio en el duelo de dieciseisavos de final entre Egipto y Australia. Al minuto 55, Aiden O'Neill cobró un tiro libre para los oceánicos con un centro al área; el defensor egipcio Mohamed Hany trató de despejar el esférico con la cabeza, pero su intento terminó al fondo de su propio arco, con lo que puso el 1-1 provisional para los australianos.
Además de influir en el rumbo de ese encuentro, la jugada se convirtió en el autogol número 13 del torneo. Con esto, se superó la marca de 12 anotaciones en propia puerta que se registraron durante el Mundial de Rusia 2018.
Lista de los 13 autogoles en Norteamérica 2026
- Damián Bobadilla (Paraguay) vs. Estados Unidos
- Miro Muheim (Suiza) vs. Qatar
- Mohamed Hany (Egipto) vs. Bélgica
- Aymen Hussein (Irak) vs. Noruega
- Yazan Al-Arab (Jordania) vs. Austria
- Mohamed Manai (Qatar) vs. Canadá
- Cameron Burgess (Australia) vs. Estados Unidos
- Hassan Al-Tambakti (Arabia Saudita) vs. España
- Abduvohid Nematov (Uzbekistán) vs. Portugal
- Mahmud Abunada (Qatar) vs. Bosnia y Herzegovina
- Yassine Bounou (Marruecos) vs. Haití
- Ellyes Skhiri (Túnez) vs. Países Bajos
- Mohamed Hany (Egipto) vs. Australia
Un récord que puede crecer gracias al nuevo formato
Cabe recordar que el récord anterior, establecido en Rusia 2018, se consiguió cuando la justa todavía contaba con 32 participantes y 64 partidos. Sin embargo, a partir de Norteamérica 2026, la Copa del Mundo se expandió a 48 selecciones y un total de 104 compromisos.
Este incremento favorece que las marcas históricas tengan un mayor margen para ser superadas. Un claro ejemplo es este récord. Los primeros 12 autogoles de la actual competencia se registraron dentro de los primeros 60 partidos, pero el tanto número 13 llegó en el juego 85 de la justa, una instancia que con el formato anterior simplemente no hubiera existido.
Por ahora, el récord permanece abierto. Aún faltan 19 encuentros más por disputarse en el torneo, por lo que la cifra de goles en propia puerta podría seguir creciendo.