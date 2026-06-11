El Mundial por fin llegó, pero no para todos: varios jugadores se lo pierden por lesión
La Copa del Mundo 2026 por fin ha llegado, pero lamentablemente no para todos, pues si bien el sueño de muchos futbolistas en su carrera es poder disputar la mayor justa de selecciones, las lesiones no han permitido que muchos de ellos compitan en una de las vitrinas más importantes que tiene el deporte.
Y es que son varios los futbolistas que han tenido que ser baja oficial de sus selecciones por mostrar molestias que no les permiten recuperarse a tiempo para regresar a las canchas, siendo los más recientes Ez Abde y Nayef Aguerd, de Marruecos, así como Wataru Endo, de Japón, quienes tendrán que retirarse de sus respectivos representativos por distintas lesiones.
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Por parte de la selección africana, Marwane Saâdane y Amine Sbaï serán quienes remplacen a los lastimados, mientras que Shuto Machino estará teniendo su lugar con la nación asiática. Al momento, son hasta diez los jugadores de distintos equipos que se convirtieron en baja en las últimas semanas y días y que no podrán disputar la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026.
En Europa, Alemania vivió la baja del centrocampista del Bayern Munich, Lennart Karl, quien se pierde la que sería su primer Copa del Mundo, y que ha sido reemplazado por Assan Ouédraogo; por parte de Austria, Christoph Baumgartner no estará presente en la justa, quedándose con su lugar el mediocampista del Schalke 04, Dejan Ljubičić; Billy Gilmour, jugador del Napoli, no podrá ser parte de Escocia y ha sido sustituido por Tyler Fletcher; Emil Holm no podrá presentarse con Suecia; y por último, Países Bajos anunció que Lutsharel Geertruida entró a la convocatoria en lugar de Jurriën Timber.
En Sudamérica, Brasil sufrió la baja de Wesley a días de comenzar la justa, y el jugador de la Roma tuvo que ser sustituido por el mediocampista del Atalanta, Ederson; el rival acérrimo del pentacampeón del mundo también ha tenido que reestructurar su plantilla, pues Argentina no podrá contar con Leonardo Balerdi, quien deja su lugar en la escuadra a Marco Senesi.
En otras latitudes, Canadá anunció días atrás que Marcelo Flores, jugador de los Tigres, sufrió una lesión que lo dejaba fuera de la competencia, por lo que Jaden Nelson tomaría su lugar en la selección. En Asía, Jordania e Irak han tenido que anunciar la partida de Ibrahim Sabra y Ahmed Yahya respectivamente. Con eso, se tiene hasta una decena de jugadores que no podrán participar en la Copa del Mundo, y que deberán esperar, mínimo, otros cuatro años para poder completar uno de los mayores sueños de muchos futbolistas. AFP