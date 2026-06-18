Elye Wahi, de Costa de Marfil, recibe autorización para entrar a Canadá
En lo que va de la Copa del Mundo 2026 se han presentado los casos de futbolistas y árbitros a los que no se les ha permitido la entrada a las sedes de la justa, con un incidente nuevo involucrando a uno de los jugadores titulares de la selección de Costa de Marfil.
Se trata del delantero Elye Wahi, a quien se le negó la entrada a Canadá a primeras horas del día, por lo que el combinado africano estaba perdiendo a un hombre importante en su rompecabezas de cara al encuentro ante Alemania en el Estadio Toronto; afortunadamente para los “elefantes” la situación se pudo resolver y el atacante ha sido aceptado en suelo canadiense.
La prohibición de su entrada se debió a que el futbolista estaba siendo investigado en Francia por posible amaño de partido, esto después de los hechos del pasado 17 de mayo. En un encuentro disputado con el FC Metz de la liga francesa, las apuestas señalaban que el delantero estaría recibiendo una tarjeta amarilla durante el cotejo, un hecho que terminó sucediendo al minuto 35 cuando Wahi fue amonestado.
La Fiscalía de Marsella señaló que el marfileño sí que fue arrestado por las acusaciones y puesto en custodia policial el pasado 29 de mayo, para después ser liberado por las autoridades al no presentarse cargos formales en su contra.
Así lo informa también la selección de Costa de Marfil a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, en donde señalaban la falta de cargos en contra del jugador, añadiendo que después de las aclaraciones, al atacante ya se le había permitido entrar a Canadá.
“La Federación de Futbol de Costa de Marfil informa que la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente. Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense han sido obtenidas ahora. En consecuencia, el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de los Elefantes a Canadá y continuará normalmente su participación en la competición junto a sus compañeros de equipo”, se lee en el comunicado.
Con esta resolución, la situación regresa a la normalidad para el conjunto africano, que ahora podrá enfrentar a su similar de Alemania con todos sus jugadores disponibles el sábado 20 de junio desde Toronto.
Partey y Artan, los otros casos
Un caso similar fue el de Thomas Partey, mediocampista representante de Ghana, a quien también se le negó la entrada al país de la hoja de maple. Aquí, se le acusa al futbolista de cargos de violación y agresión sexual presentados por cuatro mujeres diferentes en relación a hechos cometidos entre el 2020 y 2022. Aunque el jugador se ha declarado inocente de los cargos y se encuentra en espera de un juicio, las autoridades del país norteamericano no permitieron su entrada y estuvo ausente en la victoria de Ghana sobre Panamá del pasado miércoles 17 de junio.
Otra situación similar fue la que vivió el árbitro somalí Omar Artan al llegar a los Estados Unidos para pitar en la Copa del Mundo 2026; a su arribo a Miami las autoridades negaron su entrada y terminaron por regresarlo a su país de origen. Según un portavoz del Departamento de Estado, al somalí se le acusaba de ser sospechoso de “estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", razón por la que se le "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".