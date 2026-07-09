Entradas a la Copa del Mundo bajan a más de la mitad de precio
La salida de algunas de las selecciones que más gente han movido dentro de la Copa del Mundo 2026 ha propiciado que los precios de las entradas para los partidos de cuartos de final bajen su precio hasta en un 60 por ciento en los días previos a su inicio.
Países que no están más como Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones del torneo), así como Portugal, Brasil o Colombia, han provocado que los precios de los boletos en portales de reventa bajen hasta mitad de precio, por lo que muchos aficionados aprovechan la oferta para hacerse con un lugar en el estadio.
El ejemplo más drástico de los partidos de cuartos de final es el de España vs Bélgica a celebrarse en Los Ángeles, que ha visto un decremento en el valor de las entradas hasta en un 62 por ciento; de acuerdo con información del portal de reventa TickPick, los precios pasaron de 3 mil 261 dólares a los mil 223 dólares. Esta debacle se debe en parte a la ausencia de las selecciones de Portugal y Estados Unidos, que habrían chocado en esta instancia si hubieran pasado de ronda.
Otro que ya se encuentra a mitad de precio es el Inglaterra vs Noruega, pasando de los 3 mil 866 dólares a mil 805, una baja del 53 por ciento en el que era el boleto más caro de la ronda de cuartos. El partido que se llevará a cabo en Miami esperaba un gran número de seguidores brasileños que se quedaron con ganas de ver a su equipo tras la eliminación ante los noruegos.
Por detrás de ellos está el Argentina vs Suiza en Kansas City, que mostró una baja del 41 por ciento; la sorpresiva eliminación de Colombia, una de las selecciones que ha contado con un gran número de seguidores en las tres sedes en las que jugó, propició que los tickets pasaran de los 2 mil 381 dólares a solo mil 400.
El que menos baja de precio sufrió fue el Francia vs Marruecos en Boston, probablemente porque eran dos selecciones que se esperaba llegaran hasta esta instancia. Aquí los boletos solo cayeron un 26 por ciento, pasando de los mil 485 dólares a mil 97, siendo éstos los más baratos de la ronda de cuartos de final.
Los partidos con mayores asistencias en lo que va del torneo involucraron a selecciones que ya no están presentes. México juntó a 80, 824 aficionados en sus cuatro partidos en el Estadio Ciudad de México, mismo número que Colombia en su choque ante Uzbekistán; Brasil en Nueva York tuvo 80 mil 663 fanáticos por partido, mientras que Portugal reunió a 70 mil 649 en Dallas en su duelo de octavos de final.
AFICIONADOS VENDEN SUS BOLETOS
En otros portales de reventa como SeatPick, se incrementó la disponibilidad de boletos para la instancia de cuartos de final; antes de que comenzara la Copa del Mundo se encontraban disponibles únicamente 28 mil 285 entradas, pero después de la ronda de octavos de final aumentó a 49 mil 415, con aficionados revendiendo sus entradas ante la salida de sus selecciones.
Con poco más de una semana para que llegue a su fin el Mundial, el precio mínimo para una entrada a la gran final está en 9 mil 346 dólares, pero se espera que este valor baje una vez se conozcan las selecciones que estarán presentes en el partido decisivo del próximo domingo 19 de julio.