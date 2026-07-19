Enzo Fernández es expulsado en la Final del Mundial 2026 ante España
Argentina sufrió uno de los golpes más duros de la Final del Mundial 2026. Enzo Fernández fue expulsado al final del segundo tiempo, al minuto 93, tras recibir su segunda tarjeta amarilla del encuentro, dejando a la Albiceleste con un hombre menos ante España en la lucha por el título.
El árbitro esloveno Slavko Vinčić no dudó en mostrarle la segunda amonestación al mediocampista argentino, quien tuvo que abandonar el terreno de juego del New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en un momento clave del partido.
La expulsión cambió por completo el panorama para los dirigidos por Lionel Scaloni. Argentina se vio obligada a replegar líneas, multiplicar esfuerzos y resistir el empuje español con apenas diez futbolistas sobre el césped.
Enzo Fernández, una de las piezas más importantes del mediocampo argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, se marchó cabizbajo e incrédulo por lo que había pasado, mientras sus compañeros reclamaban la decisión arbitral y buscaban reorganizarse para mantenerse con vida en la Final.
La Albiceleste deberá apelar a su carácter y a la experiencia de sus referentes para seguir soñando con la Copa del Mundo, en un partido que ya quedó marcado por la expulsión del dorsal 24 argentino en el minuto 93.