Erik Lira: “Sembramos una semilla de la cual nos vamos a acordar el día de mañana”
A pesar de la dolorosa eliminación a manos de Inglaterra, el mediocampista de la Selección mexicana, Erik Lira, consideró que el conjunto nacional ha sembrado una semilla que rendirá frutos pronto, luego de lo mostrado por el cuadro nacional en la Copa del Mundo, además de sentirse orgulloso, pues cayeron con honor.
“Me llena de orgullo ser mexicano, me llena de orgullo portar esta playera, me llena de orgullo pertenecer a esta selección.
“Perdimos con mucho honor. No estoy satisfecho pero estoy contento con lo que logramos. Hoy sembramos una semilla de la cual nos vamos a acordar el día de mañana y estoy seguro que vienen cosas muy buenas para nosotros”, mencionó al finalizar el partido.
Asimismo agradeció a la afición que los acompañó durante toda la copa del mundo y señaló que el equipo va por buen camino pues la vara ha sido puesta muy alta.
“Primero agradecer al mexicano que estuvo con nosotros que se sintió bien representado. El techo es muy alto y no nos vamos a conformar con nada. Si bien hoy termina el sueño mundialista de 2026, ya vendrá lo que sigue en esta historia que va por buen camino. El techo lo pusimos muy alto, la vara la pusimos muy alta, hay que sobreponerse a eso”, afirmó.
Lira señaló que uno de los puntos rescatables es la hermandad que se conformó en la selección mexicana misma que llevó al equipo hasta estas instancias.
“Hace dos meses que estamos juntos, desde que inició la concentración mundialista. Se fue construyendo algo increíble, no los veo como jugadores, los veo como personas, los veo como mis hermanos. Yo con ellos voy a la guerra y me queda una amistad en el corazón y eso me hace pensar que vamos en el camino correcto”.
Sobre el partido con Inglaterra en el que cayeron por 3-2, reconoció que hubo desatenciones cuando tenían que haber hecho un juego perfecto sin embargo considera que se toma como experiencia.
Del día uno a ahora mejoramos en el funcionamiento. Sabemos que era una selección top mundial con la cual debimos haber hecho el partido perfecto pero no lo hicimos. Nos desconcentramos y es así el futbol, nos sirve de experiencia.
Finalmente agradeció a sus compañeros y señaló que todo lo dejaron en la cancha, por lo que no hay que reprochar nada a este cuadro.
“Sin duda con la cara en alto con muchísimo honor. No me queda más que agradecer a mis compañeros y decirles gracias. Lo dimos todo en la cancha, no hay nada que reprocharnos. Todos lo dimos todo y al final no nos alcanzó”.