Erling Haaland, la maquinaria perfecta de gol que vive las 24 horas para el futbol
Erling Haaland se mantiene como uno de los goleadores del Mundial 2026 con siete tantos, apenas uno detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, los tres en la pelea por la Bota de Oro. El delantero noruego alcanzó esa cifra con un doblete ante Brasil que metió a Noruega entre las ocho mejores selecciones del torneo por primera vez en 28 años. Pero detrás de esos goles hay algo más que talento: hay una máquina construida con disciplina obsesiva, una rutina extrema de comida, sueño y recuperación que Haaland sigue al pie de la letra fuera de la cancha.
La filosofía del noruego cabe en una frase suya: hay que ser deportista las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para él, el verdadero trabajo de un futbolista empieza cuando termina el entrenamiento, y esa idea rige cada detalle de su vida. Nada queda al azar, ni lo que come ni cómo duerme ni cómo se recupera.
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La alimentación es uno de los pilares. Haaland consume cerca de 6.000 calorías al día, más del doble de lo que necesita un futbolista promedio, con el fin de mantener su enorme masa muscular.
Su dieta se basa en productos poco procesados y de origen local, y en ella destacan alimentos poco comunes como el corazón y el hígado de res, ricos en hierro, vitamina B12 y vitamina A. "La gente dice que la carne es mala, pero, ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's o la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", explicó el propio Haaland.
Su relación con la comida y la bebida raya en lo científico. Solo bebe agua ultrafiltrada, porque considera que el agua corriente contiene microplásticos y químicos que no quiere en su cuerpo. Toma leche cruda sin pasteurizar y reemplaza el azúcar por miel cruda o jarabe de arce, incluso en el café. Su explicación es sencilla: "Me gusta leer y probar cosas nuevas. Para mi vida y para mi carrera, ¿por qué no intentar optimizar algunos detalles todo lo que pueda?".
El sueño es, según él, lo más importante de todo. "Creo que dormir es lo más importante del mundo", ha dicho más de una vez. Para lograr un descanso perfecto, Haaland monitorea la calidad de su sueño con un anillo inteligente que mide su ritmo cardiaco, su temperatura y cada fase del descanso.
Se acuesta alrededor de las 22:30 horas, y tres horas antes se pone gafas con filtro de luz azul para bloquear las pantallas y favorecer la producción natural de melatonina. Incluso usa una cinta médica sobre los labios durante la noche para respirar por la nariz mientras duerme, una técnica que la ciencia todavía estudia con cautela.
Sus mañanas también tienen método. Se despierta temprano para exponerse a la luz natural del sol y activar su reloj biológico, y cuando el clima no ayuda recurre a paneles de luz roja. A esa rutina le suma yoga, meditación y ejercicios de respiración, algo curioso en un jugador de 1.95 metros, pero que le permite mantener la flexibilidad, cuidar las articulaciones y controlar el estrés de la competencia.
La recuperación es el último gran capítulo de su método. Después de los partidos alterna baños de hielo con sesiones de crioterapia en cámaras que alcanzan temperaturas extremas para bajar la inflamación muscular. También entrena en una cámara hipóxica, un espacio con bajo oxígeno que simula la altitud y, según Haaland, lo ayuda a recuperarse más rápido. Cada herramienta apunta a lo mismo: exprimir hasta el último detalle.
Detrás de todo hay una herencia deportiva que le dio una base privilegiada. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y disputó el Mundial de 1994 con Noruega, y su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón. Aun así, el propio delantero insiste en que la genética no alcanza sin disciplina, y que su fortaleza también es mental: "Nuestros cuerpos soportan mucho más de lo que pensamos. Gran parte está en la cabeza. Cuando me siento cansado, le digo a mi cuerpo que no lo está".
A sus 25 años, Haaland vive uno de los mejores momentos de su carrera y es la gran esperanza de Noruega para seguir haciendo historia en el Mundial. Sus siete goles lo tienen en plena pelea por la Bota de Oro contra dos leyendas, pero su verdadera ventaja quizá no esté en los pies, sino en todo lo que hace cuando nadie lo ve. Haaland construyó una máquina de gol, y él mismo es el ingeniero que la cuida las 24 horas del día.