Es oficial, Neymar se perderá el primer partido de Brasil en el Mundial 2026
La espera para volver a ver a Neymar en una Copa del Mundo tendrá que prolongarse. Carlo Ancelotti confirmó que el histórico delantero brasileño no estará disponible para el debut de la Canarinha ante Marruecos, por lo que el astro del Santos se perderá el primer partido del torneo mientras continúa con su proceso de recuperación.
Esta será la primera ocasión en este torneo que la selección de Brasil no será dirigida por un entrenador de dicha nación; al mando estará el italiano Carlo Ancelotti, quien ya ha enfrentado su primera polémica como DT del cuadro sudamericano, y es que una de sus decisiones al momento de formar la lista para Estados Unidos, México y Canadá 2022 levantó más de una ceja.
Te puede interesar: Ancelotti: "Brasil puede competir con todos los equipos del mundo"
El entrenador dejó fuera a Joao Pedro, futbolista del Chelsea al que muchos esperaban ver dentro de la convocatoria para el Mundial.
En su lugar, Ancelotti se decantó por la experiencia que alguien como Neymar podría aportarle al equipo, por lo que con 34 años y arrastrando una lesión que no le ha permitido estar de manera constante en las canchas, llegó a la justa internacional.
Lamentablemente para su seleccionador, compañeros, y aficionados que desean ver un último baile de Neymar en la competencia, el astro brasileño no podrá tener acción en lo que será su partido de debut ante Marruecos este sábado 13 de junio, pues aunque ha mostrado mejora de su lesión en el gemelo, el italiano ha dicho que hay que ir con cuidado con el jugador y tendrán que esperar una semana más para saber si podrán contar con él.
"Neymar está trabajando duro para estar listo, pero podría estarlo la próxima semana. Lo convocamos a la selección nacional no solo para jugar, sino también para ser un ejemplo para los jugadores jóvenes", comentó Ancelotti en una conferencia de prensa previa a su duelo frente al equipo africano, el cual no será una prueba sencilla para Brasil, pues viene de quedar campeón de África y de llegar a las semifinales en Qatar 2022.
Desde antes de que iniciara el torneo ya se hablaba sobre las posibilidades de que el atacante no viera minutos en la fase de grupos debido a su lesión. Se habló de que Neymar podría ver acción hasta la siguiente etapa del torneo, por lo que tampoco estaría viendo acción ante Haití y Escocia, con quienes comparte el Grupo C.
¿Cuándo podrá jugar Neymar?
La lesión del jugador del Santos de Brasil se presentó el pasado 17 de mayo durante un encuentro del Brasileirao, cuando la estrella sintió una molestia en su gemelo derecho. Al ser una lesión de segundo grado se habló de un tiempo de recuperación de entre dos a tres semanas, por lo que Ancelotti confió en que su jugador podría estar bien dentro de la Copa del Mundo.
Neymar ha marcado en ocho ocasiones durante las tres Copas del Mundo que ha disputado, con tres de esos goles siendo en instancias finales, incluidos los octavos y cuartos de final de Qatar 2022, anotando ante Corea del Sur y Croacia, por lo que se espera que pueda estar listo para esta fase y ayudar a su equipo en la justa, más cuando se perderá el que probablemente sea el duelo más duro de la etapa de grupos ante Marruecos.