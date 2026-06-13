Escocia debuta contra Haití, con los fantasmas de Brasil y Marruecos en la mente
Por Jonathan Almazán
Pasaron 28 años para que Escocia regresara a una Copa del Mundo, y enfrentará a dos equipos con los que se vio la cara en 1998, ambos, con resultados adversos.
Para el Mundial de 2026, los escoceses se medirán ante Haití en su debut, pero después su panorama será más complicado, pues enfrentará a Brasil y Marruecos, dos de las favoritas dentro del certamen, y con las que no le ha ido muy bien en sus enfrentamientos en ediciones anteriores.
Coincidentemente, la última vez que los escoceses participaron en una Copa del Mundo fue en Francia 98, en donde también compartieron grupo con Brasil y Marruecos.
Cuando se midió a Brasil, que venía como campeón del mundo, Escocia perdió 2 por 1, con un autogol incluido; para la última jornada de aquel certamen se midió ante los africanos, pero tampoco le fue nada bien.
Los entonces dirigidos por Craig Brown perdieron 3 a 0. Aquella vez, los europeos salieron únicamente con un punto del sector A, y lo consiguieron ante Noruega, el otro rival de sector. Así fueron eliminados en fase de grupos como último lugar.
Desde entonces, no pudieron participar en la justa internacional en las seis ediciones posteriores, y ahora que regresan, deberán enfrentar los fantasmas del pasado.
La verdeamarela ha sido un bache que ha estado presente en la vida de Escocia en cuanto a Copas del Mundo se refiere, pues también se han enfrentado en otras ediciones como en España 82, en donde los sudamericanos golearon 4 a 1 a los europeos, o en Italia 90, con marcador de 1-0.
Con ganas de revancha 2026
Con figuras como Andrew Robertson, Scott McTominay, John McGinn o Ché Adams, los escoceses esperan obtener buenos resultados durante la justa, en la cual debutarán este sábado 13 de junio en contra de Haití, para después medirse con Marruecos el 19 de junio, y cerrar la primera fase del torneo ante Brasil el 24 del mismo mes.