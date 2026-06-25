España aterriza en Guadalajara entre tacos y un vestuario que presume su unión
Las bromas se escucharon desde el primer momento. Mientras unos jugadores intercambiaban empujones en el tradicional torito, otros seguían el calentamiento entre sonrisas y conversaciones.
Así fue el primer entrenamiento de España en la Sports Arena de Guadalajara, apenas unas horas después de aterrizar en la ciudad para preparar el partido contra Uruguay, que definirá al líder del grupo H del Mundial 2026.
Antes de comenzar la práctica, la selección guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela. Después llegó una sesión ligera, con estiramientos, rondos y ejercicios con balón, en la que la sensación fue la de un equipo que trabaja con tranquilidad antes de jugarse el liderato y la clasificación a 16vos de final.
Uno de los más activos fue Lamine Yamal. El extremo no dejó de bromear con sus compañeros durante los 15 minutos abiertos a la prensa. Entre empujones, sonrisas y comentarios.
La camadería que se vive dentro del entorno es la principal arma que Lola Hernández, reportera española de FOX, ve como el principal argumento que hace a España favorita para ganar la Copa del Mundo.
“Son un grupo impresionante y eso, al final, el hecho de que el vestuario esté unido, se demuestra dentro del terreno y da buena química”, explicó a Sports Illustrated méxico.
El aterrizaje en México también dejó espacio para conocer un poco de la gastronomía local. Porro contó que la selección cenó el miércoles en el hotel y que varios de sus compañeros aprovecharon para probar tacos, aunque él prefirió esperar un poco más.
“Anoche tuvimos cena en el hotel, varios comieron tacos. Yo no los he probado todavía, pero seguramente están muy ricos, como dicen mis compañeros. A ver si en estos días pruebo uno”, comentó entre sonrisas.
Los 15 minutos abiertos terminaron con una imagen curiosa. Los aspersores se encendieron de forma inesperada y dos trabajadores tuvieron que correr para cerrarlos antes de que el agua alcanzara a jugadores y reporteros, mientras la práctica continuaba con normalidad.
Fue la primera postal de España en Guadalajara. Más allá del trabajo con la pelota, el equipo de Luis de la Fuente dejó la imagen de un vestuario relajado, cercano y con la confianza de un grupo que buscará trasladar esa química al partido contra Uruguay, donde puede asegurar el primer lugar del grupo y dar otro paso rumbo a la fase de eliminación directa.