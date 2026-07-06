España avanza a cuartos al vencer a Portugal y despide a Cristiano Ronaldo del Mundial
Con un gol en tiempo de compensación de Mikel Merino, España venció 1-0 a Portugal y consiguió su pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026. El tanto sobre la hora decidió un clásico ibérico cerrado, tenso y de mucha jerarquía, y de paso puso punto final al camino de una Portugal y de Cristiano Ronaldo que se despide del torneo.
La selección española se metió a Cuartos, donde se enfrentará al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.
El clásico ibérico se jugó con la presión de una eliminatoria directa y con una carga emocional enorme. No era un partido más. España llegó como una selección joven, sólida y con figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Dani Olmo. Enfrente estuvo una Portugal experimentada, obligada a competir hasta el final.
España fue el equipo que mandó en el partido. La Roja controló la pelota, movió a Portugal de lado a lado y marcó el ritmo del juego con la calidad de Pedri y Rodri en el medio y con el desequilibrio de Lamine Yamal por la banda. El plan español fue claro: dominar con el balón, cerrar los espacios y esperar el momento justo para golpear. Aunque le costó transformar ese dominio en ocasiones claras, nunca perdió el control de la noche.
Portugal intentó sostenerse desde la experiencia y desde el oficio de sus veteranos. Peleó cada balón, cerró líneas y trató de llevar el juego a un terreno incómodo para España. Le funcionó durante muchos tramos, porque resistió y mantuvo el cero, pero nunca logró darle vuelta al control español ni generar el peligro suficiente para soñar con algo más.
La Roja empujó hasta el final en busca del premio a su dominio. Portugal resistió, cerró espacios y llevó el encuentro hacia una definición dramática. Cuando parecía que el partido podía irse al alargue, apareció la jugada que premió la insistencia española: Rodri recibió una falta, España ejecutó rápido, Ferran Torres filtró el pase y Mikel Merino definió con frialdad para el 1-0 al minuto 91.
El gol cayó como un golpe brutal para Portugal, que ya no tuvo tiempo real para reaccionar. España celebró un triunfo merecido por lo que hizo sobre la cancha, con futbol, con paciencia y con el talento de una generación que sueña en grande. La victoria confirmó a la Roja como una de las selecciones a vencer en lo que resta del Mundial.
La derrota, además, marcó el adiós de Cristiano Ronaldo al torneo. En este Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo, el capitán portugués se convirtió en el primer futbolista masculino en disputar seis Mundiales y anotar en los seis, un récord que difícilmente alguien igualará y que resume su permanencia al máximo nivel durante veinte años. Su historia mundialista terminó sin el título que persiguió, pero con una huella imborrable en la Copa del Mundo.
España sigue adelante y ahora se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Portugal se marcha del Mundial con la frente en alto, tras plantarle cara a un rival histórico hasta el último minuto.