España toma la Bastilla y llega a la Final del Mundial 16 años después
España volvió a una final de la Copa del Mundo 16 años después, la segunda de su historia.
La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia en Dallas, anuló por buena parte del partido al ataque más contundente del torneo y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026.
La Roja no necesitó abandonar su manera de jugar para controlar a un rival que había ganado sus seis partidos y buscaba disputar su tercera final consecutiva.
Rodri y Fabián Ruiz se impusieron en el mediocampo, Dani Olmo encontró espacios a la espalda de los zagueros franceses y Lamine Yamal obligó a Lucas Digne a cometer el penal que cambió el partido.
Mikel Oyarzabal tomó el balón y venció a Mike Maignan a los 22 minutos para el 0-1. El delantero alcanzó cinco goles en el torneo, la misma cifra que consiguieron David Villa en Sudáfrica 2010 y Emilio Butragueño en México 1986, los máximos registros de un español en una sola edición mundialista.
Francia llegó al descanso sin disparos a portería. Mbappé, Dembélé, Barcola y Olise quedaron aislados frente a una defensa española que protegió el área, ganó los duelos y cortó las transiciones antes de que pudieran tomar velocidad. Aymeric Laporte y Pau Cubarsí sostuvieron la línea, mientras Unai Simón respondió cuando el encuentro comenzó a abrirse.
España amplió la diferencia a los 58 minutos. Pedro Porro recuperó en campo rival, combinó con Dani Olmo y atacó el espacio para definir el 0-2 ante la salida de Maignan. El gol resumió el plan español: presión alta, recuperación inmediata y varios futbolistas incorporándose al ataque.
Didier Deschamps recurrió a las entradas Désiré Doué, Rayan Cherki y Theo Hernández, pero Francia solo encontró oportunidades aisladas.
Unai Simón evitó el descuento con una doble intervención ante Doué y Mbappé, quien desperdició un tiro libre en los minutos finales, frustrado ante una selección que no le permitió cambiar el desarrollo.
El triunfo extendió a 37 partidos la racha invicta de España y confirmó el invicto de Luis de la Fuente en eliminatorias de Eurocopa y Mundial: ocho series disputadas, ocho superadas.
Además, La Roja enlazó su sexta victoria consecutiva en esta Copa del Mundo, igualando su mejor secuencia en una misma edición, conseguida en 2010.
Entonces, la sexta victoria le entregó el título ante Países Bajos. Ahora le devuelve el derecho a buscarlo. España disputará la final el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey contra el ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.