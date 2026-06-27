España ganó el grupo, pero Baena admite que todavía falta su mejor versión
España ganó el Grupo H, eliminó a Uruguay y confirmó su candidatura al título. Sin embargo, dentro del vestuario el discurso fue otro. Álex Baena, autor del gol de la victoria, reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora antes de que comiencen los partidos de eliminación directa.
Uruguay llevó el encuentro al terreno que más le convenía. Fue un partido intenso, con pocas opciones para que España desarrollara el futbol asociativo que la caracteriza y muchas disputas en cada sector de la cancha. La Roja entendió pronto que esta vez necesitaba competir más que brillar.
“Hoy a lo mejor no era el partido para dirigirlo con el juego, pero sí para competir como hemos competido. Somos los campeones de Europa y estamos hechos para llegar hasta la final”, explicó Baena.
El mediocampista consideró que el contexto tampoco permite sacar conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo. España encontró el gol, defendió la ventaja y resolvió un partido muy distinto a los dos anteriores, aunque sabe que todavía debe recuperar la fluidez con la pelota.
“Hoy no era el mejor partido para desarrollar ese juego porque era un partido muy duro. No se podía sacar la conclusión de ese juego combinativo que tenemos, pero lo hicimos desde el trabajo”, añadió.
Pau Cubarsí también coincidió en que el equipo todavía puede crecer de cara a los cruces, una lectura que refuerza la autocrítica que dejó el vestuario después del partido.
España cerró la fase de grupos como líder e invicta. Pero, más allá del resultado, el mensaje dentro del equipo fue claro: para mantenerse como una de las favoritas al título necesitará recuperar la versión futbolística que mostró durante buena parte del ciclo de Luis de la Fuente.