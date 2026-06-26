La España de Lamine y Nico cambió el tiki-taka por un futbol más vertical
La selección de España mantiene la posesión de la pelota como su principal arma, pero el equipo que está en el Mundial 2026 como uno de los favoritos para ganar el torneo dejó atrás la versión del tiki-taka que les dio el título en Sudáfrica 2010 y evolucionó a un estilo de juego más vertical y pragmático.
Ahora es una Roja más vertical, profunda y con extremos como Lamine Yamal y Nico Williams, capaces de resolver y crear el juego que antes nacía en un centro del campo comandado por Xavi Hernández y Andrés Iniesta.
Para dos periodistas españoles que acompañan a la selección, esa transformación explica buena parte del crecimiento del cuadro del seleccionador Luis de la Fuente. No se trata de abandonar la esencia, sino de adaptarla a una generación con jugadores diferentes.
“Hay una diferencia esencial que son Nico Williams y Lamine Yamal. Tienes extremos que en 2010 no existían”, explicó Miguel Ángel Lara, reportero de marca que sigue a la selección española desde 2005.
La comparación con la España campeona del mundo aparece de forma inevitable. Aquel equipo construía el juego alrededor de Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Silva o Cesc Fàbregas. El talento se concentraba por dentro; hoy, España también encuentra ventajas por las bandas.
“Aquel equipo era más por dentro. Tener a Lamine Yamal y a Nico Williams te cambia muchas cosas”, añadió Lara.
La evolución también se refleja en la manera de atacar. España sigue asociándose, pero acelera antes, busca más el uno contra uno y llega con mayor frecuencia por los costados.
Para otro de los periodistas españoles que sigue a la selección, el equipo no abandonó el tiki-taka; simplemente lo adaptó.
“Ahora es un futbol más directo. Antes era más de tocar la pelota y ahora España es diferente, con más juego por los extremos. Para mí es un tiki-taka más pragmático”, explicó Jordi Gil, del Sport, otro de los diarios de referencia en la nación ibérica y que sigue a La Roja desde 2009.
Eso también cambió la forma en la que los rivales preparan los partidos. Antes la prioridad era cerrar los espacios interiores, ahora también deben preocuparse por el desequilibrio constante que generan Yamal y Williams.
La comparación con 2010 también pasa por la experiencia. Aquella selección tenía un grupo más maduro y la confianza de haber conquistado la Eurocopa dos años antes. La actual mezcla futbolistas consolidados con una generación joven que ya ganó la Euro 2024 y que ahora intenta trasladar ese éxito al Mundial.
“Individualmente, el equipo de 2010 tenía más talento. Este, en cambio, funciona más como un colectivo. Es un bloque que juega muy bien, con una gran estrella como Lamine Yamal, algo que no pasaba en aquel equipo”, apuntó Gil.
España ya no es únicamente la selección de las largas secuencias de pases que marcaron una época. Conserva la pelota como punto de partida, pero ahora acelera cuando encuentra espacios y tiene dos extremos que cambiaron su manera de atacar.
Esa evolución explica por qué, coinciden quienes siguen de cerca al equipo, vuelve a llegar a un Mundial como una de las principales candidatas al título.