España todavía no convence del todo a sus periodistas
España aterrizó en México con el cartel de una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026.
La Eurocopa ganada hace dos años, la irrupción de Lamine Yamal y una generación llena de talento alimentan esa percepción. Sin embargo, entre los periodistas españoles que acompañan a la selección todos los días el discurso tiene más matices. Nadie la saca de la pelea por el título, pero casi todos creen que todavía le falta una actuación que confirme esa condición.
El empate frente a Cabo Verde en el debut y el estado físico de varios futbolistas importantes siguen presentes en el análisis. La goleada sobre Arabia Saudí calmó parte del ambiente, aunque para la mayoría todavía no alcanza para medir el verdadero nivel del equipo.
El partido contra Uruguay aparece como el examen que puede cambiar definitivamente esa percepción.
Fernando Tavero, periodista del Diario AS, mantiene a España entre las principales aspirantes, aunque evita colocarla por encima de Francia, Argentina o Brasil.
“No sé si la principal. A ciencia cierta es una de las tres principales candidatas. Hay otras selecciones como Francia que han demostrado mucho poderío hasta ahora. Argentina ha demostrado más músculo del que yo personalmente me esperaba. Brasil para mí era una tapada y está demostrando que lo puede ser”, explicó a Sports Illustrated México.
Tavero considera que el tropiezo frente a Cabo Verde fue circunstancial, pero también recuerda que varios jugadores todavía buscan su mejor versión.
Nico Williams necesita ritmo de competencia, Mikel Merino apenas recupera continuidad y Lamine Yamal, aunque dejó buenas sensaciones cuando ingresó ante Arabia Saudí, todavía suma minutos de forma gradual.
La idea la comparte Jordi Gil, del diario Sport. Para él, España sí puede ganar el Mundial, pero antes necesita imponerse a un rival que realmente mida su nivel.
“Como principal no, como una de ellas sí. De momento ha ganado solo a Arabia Saudí, que es una de las selecciones más débiles del Mundial, y empató con Cabo Verde. Falta reafirmar un gran partido ante una gran selección y si eso ocurre contra Uruguay sí que ya volveremos a decir que es totalmente favorita”, afirmó.
Luis Castro, de RTVE Radio, va un paso más allá. Cree que el principal obstáculo no ha sido el empate del debut, sino el momento físico de futbolistas que marcaron diferencias durante el ciclo de Luis de la Fuente. Menciona a Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz y Rodri como jugadores que todavía no alcanzan el nivel con el que España conquistó la Eurocopa.
“Creo que está entre los favoritos, pero no llega en el mejor momento porque algunos de sus mejores jugadores no están al cien por ciento. Entonces yo no la pondría como la máxima favorita”, señaló.
Donde sí existe un consenso prácticamente total es alrededor de Lamine Yamal. Los cuatro periodistas coinciden en que ya es la figura de la selección, tanto por su impacto futbolístico como por la dimensión mediática que ha adquirido con apenas 18 años.
También consideran prematuras las comparaciones con Lionel Messi, aunque ninguno duda del potencial del extremo del Barcelona si mantiene esta progresión.
Tampoco perciben una división importante alrededor de su figura dentro de España. Sus festejos, sus opiniones o sus orígenes generan conversación, pero creen que la afición ha terminado por abrazarlo como el nuevo referente de la selección.
La única voz que rompe el consenso es la de Lola Hernández, reportera de FOX. Ella sí coloca a España como la principal favorita para levantar la Copa del Mundo y encuentra la explicación en algo que, asegura, se percibe incluso antes de que empiece el partido.
“Lo acabas de comprobar en el entrenamiento. No solamente tienen calidad. Han llegado algunos jugadores un poquito tocados por temporadas muy intensas, pero es que has visto cómo conviven. Son amigos. Es un grupo impresionante y eso al final se demuestra dentro del terreno de juego”, explicó.
Hernández reconoce que futbolistas como Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino o Martín Zubimendi todavía no están en plenitud, pero considera que un Mundial tan largo le permitirá a Luis de la Fuente administrar cargas y recuperar poco a poco a sus piezas más importantes.
Por eso, mientras la mayoría espera que Uruguay confirme si España merece el papel de máxima favorita, ella no necesita esa prueba. Está convencida de que el empate frente a Cabo Verde fue apenas una adaptación y que la mejor versión de la selección todavía está por aparecer.
“Lamine es excepcional, es uno de los mejores del mundo ahora mismo, pero hay un buen equipo y hay muchos buenos. Lo de Cabo Verde fue una adaptación. Estoy segura de que a partir de ahora van a ir para arriba”, concluyó.