España vuelve a ganar un partido de eliminación directa 16 años después
Desde que España conquistó su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, la Furia Roja no sabía lo que era ganar un partido de eliminación directa, hasta ahora, que venció 3-0 a su similar de Austria para avanzar a los octavos de final del presente torneo.
Tuvieron que pasar 16 años para que la selección española volviera a ganar un juego a matar o morir, pues en las dos ocasiones anteriores en las que había pasado la fase de grupos terminaría eliminada en la tanda de penales.
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Con su triunfo ante Austria dejó atrás esta mancha en su historial y continúa siendo una de las serias candidatas a quedarse con la copa, al mantenerse invicta en lo que va de la Copa del Mundo y sin haber recibido ningún gol en contra. Ya instalada en los octavos de final, espera igualar algo que solo ha hecho una vez en su historia, avanzar a la ronda semifinal.
La única vez que lo logró fue en el ya mencionado Mundial de Sudáfrica 2010, donde terminaría por quedarse con el título. Ese partido ante Países Bajos que le dio su primer y único campeonato había sido la última vez que no se iba a casa eliminada.
EL FRACASO DEL CAMPEÓN
En Brasil 2014 llegó a la Copa del Mundo como defensora del título y bicampeona de Europa, pero su favoritismo se esfumó apenas en la primera jornada, cuando fue goleada por Países Bajos. En la segunda jornada perdería 2-0 ante Chile y, a pesar de golear 3-0 a Australia en su último partido, no le alcanzó para siquiera avanzar de la fase de grupos.
UN MUNDIAL SIN RUMBO
Cuatro años después las cosas no mejoraron mucho, pues su papel de candidata tambaleó cuando, días antes de comenzar el torneo, se quedó sin entrenador tras el despido de Julen Lopetegui; con el relevo de último minuto de Fernando Hierro logró pasar la fase de grupos apenas con un triunfo sobre Irán, sumando dos puntos con los empates ante Portugal y Marruecos. En la ronda de octavos perdería por penales ante la anfitriona Rusia.
LAS SORPRESAS DE JAPÓN Y MARRUECOS
Para Qatar 2022 las sensaciones no eran las mejores, a pesar de tener a Luis Enrique en el banquillo, pero comenzó de buena forma con una contundente goleada de 7-0 ante Costa Rica; las buenas energías durarían solo un partido, pues en la segunda jornada empataría con Alemania y terminaría por perder en la última jornada por 2-1 contra Japón, lo que la mandó al segundo lugar del sector.
En los octavos de final le tocó medirse con la revelación del torneo, Marruecos, e igual que cuatro años antes en Rusia, el juego terminó definiéndose en penales tras el empate. Ahí perdería de nueva cuenta después de no anotar un solo gol desde los 11 pasos.
FIN DE LAS SEQUÍAS
Con el triunfo 3-0 ante Austria, España se une a otras selecciones que rompieron su sequía sin ganar un partido en instancias de eliminación directa. Paraguay volvió a salir victoriosa después de 16 años, cuando en Sudáfrica eliminó a Japón por penales; Estados Unidos cortó una racha de 24 años sin ganar un juego eliminatorio después del 2-0 ante México en Corea-Japón 2002; por último, la propia selección mexicana terminaría con la racha más larga de todas: 40 años sin un triunfo eliminatorio desde el 2-0 contra Bulgaria en 1986.