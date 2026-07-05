Europa se convierte en la pesadilla de Brasil en las Copas del Mundo
Brasil firma un nuevo fracaso después de quedar eliminado por primera vez en 36 años en la ronda de octavos de final, esta vez ante la Noruega de Erling Haaland. Con esto ya son seis las Copas del Mundo en las que la selección sudamericana queda eliminada a manos de una selección de la UEFA de manera consecutiva.
Después de ser campeones del mundo en Corea-Japón 2002, Brasil no ha vuelto a levantar el título, siquiera llegar a la final; y es que en las seis ediciones posteriores terminaría por perecer ante un combinado Europeo, ya sea en cuartos o semifinales del torneo.
En Alemania 2006 llegó a los cuartos de final ante Francia en donde un gol de Thierry Henry los dejó eliminados del torneo. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, volvió a caer en la misma ronda, ahora a manos de los Países Bajos con un autogol de Felipe Melo y un gol más de Wesley Sneijder que dejaba el 2-1 en la pizarra.
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En Brasil 2014 sería la derrota más dolora en mundiales recientes, aquel 7-1 en contra de Alemania en las semifinales de una Copa del Mundo en donde hacía de local. Aquel partido contó con la baja de Neymar y la verdeamarela no pudo desplegar su futbol ofensivo, cediendo el balón a los teutones que a medio tiempo ya iban ganando 5-0.
Para Rusia 2018 volvió a toparse con los cuartos de final, ahora ante la sensación del torneo, Bélgica, que firmaba su mejor participación en una Copa del Mundo al llegar a las semifinales después de vencer 2-1 a Brasil con los goles de Kevin de Bruyne y un autogol de Fernandinho.
En Qatar 2022 sufriría un pesar similar, pues aunque no perdió el partido, fue eliminada en la ronda de cuartos de final en la tanda de penales en contra de Croacia. En ese partido serían Rodrygo Goes y Marquinhos quienes errarían su disparo.
EL MÁS RECIENTE FRACASO
Y así es como llegamos a Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde Noruega los deja fuera del certamen con el doblete de Erling Haaland que dejó el 2-1 en el marcador, concretando así seis eliminaciones seguidas a manos de un rival de la UEFA. Además, es la primera vez desde Italia 90 que los brasileños se van del torneo en la fase de octavos de final.
LAS 5 CLAVES DEL FRACASO DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026
1.- Convocatoria cuestionada: Desde que se anunció la lista de 26 jugadores se cuestionó los nombramientos por parte de Carlo Ancelotti, dejando fuera a jugadores como Thiago Silva o Joao Pedro y llamando a otros como Neymar, que llegaba lesionado a la justa.
2.- Dependencia de individualidades: Mientras que Vinicius Jr, Endrick, o Gabriel Martinelli mostraron un buen desempeño en el apartado individual, nunca se vio un estilo de juego por parte de la escuadra, esperando más un chispazo de una de sus estrellas que un buen juego colectivo.
3.- Falta de gol: Si bien ante selecciones como Haití y Escocia anotaron 3 goles por partido, ante mejores selecciones como Marruecos o Noruega no pudieron desplegar un buen juego ofensivo a falta de un 9 nominal que no utilizaron más que en el primer partido; sumado a que no aprovecharon las oportunidades que tuvieron como el primer penal en el juego ante los vikingos.
4.- Erling Haaland: Brasil tuvo la mala suerte de enfrentar a uno de los mejores delanteros en el mundo, que además no ha quedado a deber en su debut mundialista, sumando ya 7 goles en el torneo. Aunque contó con la marca férrea de Gabriel Magalhaes, un descuido del defensor le bastó al noruego para anotar en dos ocasiones.
5.- Carlo Ancelotti: Nunca en la historia de los mundiales una selección ha sido campeona con un director técnico extranjero. El italiano ya firmó una renovación hasta el siguiente proceso mundialista, pero para tener éxito debe plasmar un estilo similar al que le funcionó en sus años con el Real Madrid.