Eustáquio, ex de Cruz Azul, mete a Canadá a octavos con gol de último minuto
Un viejo conocido del fútbol mexicano se consagró como el héroe de Canadá. Stephen Eustáquio, exfutbolista de Cruz Azul, apareció con un golazo en el último suspiro del encuentro ante Sudáfrica para romper un tenso empate y darle el triunfo por 1-0 al equipo de la Hoja de Maple, convirtiéndose en el primer clasificado a los octavos de final.
Tras culminar la fase de grupos, este domingo 28 de junio arrancaron los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026. Para el primer duelo, canadienses y sudafricanos aparecían como los contendientes. Ambas escuadras, que previamente nunca habían superado la primera ronda, saltaban a la cancha para hacer historia al disputar su primer encuentro eliminatorio en una Copa Mundial.
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El partido comenzó con una tensa calma. Había un ida y vuelta con llegadas, pero con las defensivas muy atentas, permitiendo pocos tiros al arco. Únicamente Teboho Mokoena logró disparar de larga distancia por los sudafricanos para la atajada de Maxime Crépeau. En tanto, los canadienses consiguieron su primer aviso en un balón parado, donde Stephen Eustáquio mandó un centro que Derek Cornelius no pudo contactar de forma correcta, dejando ir la ocasión.
Canadá apretaba, pero Sudáfrica se salvaba en la línea
La actividad continuó así durante largos minutos hasta que, justo antes del descanso, finalmente los norteamericanos lograron tocar la puerta. Primero, en un tiro de esquina, Moïse Bombito remató de cabeza, quedándose a nada de anotar de no ser porque Aubrey Modiba salvó el balón sobre la línea. En el contrarremate, Tajon Buchanan disparó, pero ahora fue el arquero Ronwen Williams quien detuvo el intento cuando ya se cantaba el primero.
Tras ello siguieron insistiendo e incluso reclamaron un penal tras un choque entre Richie Laryea y Khuliso Mudau; sin embargo, los árbitros no consideraron que hubiera falta, por lo que permaneció el empate hasta el descanso.
Para la segunda parte, por momentos, los de la Hoja de Maple le cedieron la iniciativa a los Bafana Bafana. Pero cuando mejor jugaban los africanos, Canadá sorprendió con un contragolpe donde Tani Oluwaseyi tuvo un mano a mano con Williams. El atacante disparó, el guardameta solo la desvió, pero el balón seguía avanzando hacia el arco; cuando Jonathan David buscaba empujar la pelota para asegurar el tanto, apareció Mbekezeli Mbokazi para despejar y evitar una vez más el gol sobre la línea.
Por fin pudo jugar Alphonso Davies
Al minuto 74, el entrenador Jesse Marsch decidió romper el cristal de emergencia y darle entrada a la estrella canadiense Alphonso Davies, quien, tras estar lesionado, por fin debutaba en el torneo. Esto motivó a su equipo, que empezó a generar más llegadas: primero con un disparo de Promise David que pasó muy cerca del poste izquierdo y, luego, con otro de Jonathan David a quemarropa desde la izquierda del área que contuvo el arquero.
Stephen Eustáquio apareció cuando nadie lo esperaba
Todo parecía dirigirse a los tiempos extra. Incluso Sudáfrica todavía pudo llevarse el triunfo cuando Oswin Appollis probó de larga distancia, haciendo volar a Crépeau para salvar su meta. Pero en el tiempo de compensación, Stephen Eustáquio, el excementero, que había tenido poca participación de cara al arco, se convirtió en el héroe inesperado, ya que, tras un rechace defensivo, tomó la pelota y, con un cañonazo de derecha, la mandó a guardar para el 1-0 de la victoria de Canadá.
De esta manera, Canadá avanza por primera vez a los octavos de final, donde aguardará a su rival, el cual saldrá de la eliminatoria entre Países Bajos y Marruecos que se celebrará este lunes 29 de junio. Independientemente de quién sea su contrincante, su duelo de la siguiente ronda ya tiene fecha y lugar, ya que se celebrará el sábado 4 de julio en Houston.