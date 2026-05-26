La evolución de los anuncios del Mundial: Del jingle a la IA futbolística
El fenómeno mediático que prevalece hoy en día y un factor económico que produce la euforia previa al mundial son los anuncios que hacen colaboración con la Copa del Mundo, aunado a que la herramienta de la nostalgia igual se envuelve en este sistema, debido a que el uso de las leyendas y el actual jugador del momento convergen para crear el término del linaje del futbol y pone más atracción en el espectador. Hoy en Sports Illustrated te contamos la evolución de los anuncios del mundial.
España 1982, el engagement en ese entonces ante al público constaba de los jingles pegadizos y la televisión lineal; el formato era el spot de 30 segundos con una canción sumamente pegadiza. El anuncio que destacó fue Coca-Cola con Diego Maradona. El "Pelusa", un joven de 21 años, salía de la cancha y un niño le da una botella de Coca-Cola a cambio de su camiseta. Una temática simple, emocional y replicada en varios idiomas (originalmente hecho con "Mean" Joe Greene en la NFL).
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Pasamos a México 1986, donde las marcas y la fiesta eran el sentido del mundial, donde el método de grabación era a través de cámaras de televisión y tubos de vacío. El anuncio que más destacó ese año fue "Chiquitibum" de Cerveza Carta Blanca. Más que un comercial del producto, era un himno de apoyo a la Selección Mexicana que se impuso para siempre en la cultura popular mexicana. Su propósito era generar empatía nacionalista.
Posteriormente en Italia 1990, la sofisticación del estilo evoca esta actuación mundialista. En este año ya comienzan los primeros presupuestos millonarios para la escenografía y los productos audiovisuales. Su producto cinematográfico se encontraba en Fujifilm y Canon; hablándote del tecnicismo, era el uso de 35 mm anamórfica, que hoy se considera muy nostálgica para su época. Sus comerciales no vendían solo rollos o cámaras, vendían la belleza pulcra de este deporte casi cinematográfico, junto a grandes orquestas o música pop italiana de la época.
En Estados Unidos 1994, aquí comienza a cambiar la narrativa, puesto que las marcas ya no necesitaban pagar enormes cantidades a la FIFA si lograban acaparar a las estrellas del torneo. Su anuncio icónico en aquel año fue The Wall; lo que sucedía era que los espacios publicitarios de las ciudades cobraban vida y los jugadores (como Romario o Campos) se pasaban el balón a través de pósters gigantes por todo el mundo. El anuncio ya se promocionaba como película.
Francia 1998, el anuncio de televisión dejó de ser el spot de 20 segundos y se convirtió en el centro de atención previo al mundial donde el público sintonizaba para verlo. El anuncio se llamó Airport, al mando de John Woo; enseñaba a la Selección de Brasil (Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Denílson) perdiendo el tiempo en el aeropuerto, decidiendo formar una reta esquivando maletas, guardias y aviones. Dio un giro de 180 grados a la cultura deportiva mediática porque mezcló acción, humor, música premium y cultura pop. El movimiento de cámara que se usaba era Steadicam y era filmado en 35 mm de alta velocidad, en específico con el uso de las cámaras Arriflex.
Llegamos a los 2000, a Corea-Japón 2002, un torneo con temáticas futuristas donde abundaba la ciencia ficción en aquellos tiempos. Fue el uso de CGI y efectos especiales en dos anuncios que fueron icónicos: The Cage, de la marca Nike, donde tomaban a 24 jugadores del mundo (entre ellos Henry, Totti, Ronaldinho) en un barco oxidado para jugar un tres contra tres con el arbitraje a manos de la icónica leyenda Eric Cantona y el soundtrack de Elvis Presley (A Little Less Conversation); y por otro lado Pepsi igual tuvo su momento con el icónico David Beckham, Raúl y Roberto Carlos.
Alemania 2006, el año de la corrección de color y los dobles virtuales, el truco del HD. Con José+10, el marketing comenzó a traer como producto al niño aficionado y la nostalgia del barrio, pero a gran escala. La historia son dos niños de un barrio latinoamericano donde se armaba la reta y, por arte de magia, de la nada aparecían Zidane, Beckham, Kahn, Kaká e incluso leyendas del pasado mediante efectos digitales como Franz Beckenbauer y Michel Platini. El spot termina con la mamá de José gritándole que ya entrara a cenar.
Sudáfrica 2010 su anuncio fue dirigido por Alejandro González Iñárritu. También el fenómeno mediático del internet tomó control del estadio; la viralidad y el efecto mariposa de la entidad del fútbol marcaron ese año. El comercial icónico se llama Write the Future (Escribe el Futuro) de Nike; exploraba el efecto dominó de una jugada en el mundial: un gol de Rooney lo convertía en caballero de la reina Isabel, un error de Cristiano Ronaldo arruinaba a Portugal. Acumuló millones de visitas. El uso cinematográfico fue el uso de las cámaras Phantom.
Brasil 2014, la evolución de la perspectiva y el modo de grabar fue otro paso al cambio de filmación, donde se utilizaban GoPro, drones y calidad 4K. El anuncio fue una declaración al sonido y la mercadotecnia, el nombre del comercial fue The Game Before The Game, bajo el sonido de Beats by Dre y X Ambassadors. Un cortometraje de 5 minutos enfocado en los rituales previos al partido de Neymar Jr., Luis Suárez y LeBron James; también fue el inicio de los clips de impacto inmediato adaptados a los smartphones.
Rusia 2018, donde los sensores de formato grande y los flujos HDR envolvieron a este año con Create the Answer de Adidas. En la época del auge de YouTube y los creadores más influyentes fue que el comercial se editaba digitalmente de forma automatizada en internet: si te gustaba el trap, tu feed de YouTube, Facebook, Instagram te enseñaba una versión del anuncio enfocada en los músicos; si eras fan del fútbol puro, se enfoca en Messi. Se adaptaba a tu algoritmo.
Qatar 2022, la era de TikTok y del Reel, y con el fenómeno del multiverso como uso narrativo. Su formato vertical (9:16) se escapó de las ideas complejas para partir de los retos virales, coreografías y todo. Su anuncio icónico fue The Nutmeg Royale de Pepsi (Messi, Ronaldinho y Pogba tirando túneles en un mercado de Medio Oriente al sonido de Fatboy Slim) diseñado para clips de TikTok, y The Footballverse de Nike, un laboratorio secreto en Suiza donde científicos donde estaba involucrado un Ronaldinho del 2002 contra el Mbappé del 2022 y al Cristiano Ronaldo de distintas épocas.
Canadá, Estados Unidos, México 2026, el año de la Inteligencia Artificial, anuncios 3D y el uso de pantallas LED con tecnología fija de Unreal Engine 5. Su anuncio ¨Backyard Legends¨ crea nostalgia y toma un poco de la estructura de Alemania 2006 con José+10; se basa en la unificación de México, Estados Unidos y Canadá y el barrio, aunado a la nueva generación (Bellingham, Yamal) con Messi en locaciones icónicas, con estrellas como Bad Bunny y Timothée Chalamet apareciendo en el video.