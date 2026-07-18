Fabián Ruiz y Alexis Mac Allister, los invictos que se enfrentan en la final del Mundial 2026
España y Argentina llegarán a la final del Mundial 2026 acompañadas por dos rachas que parecen hechas para el último partido. Fabián Ruiz nunca ha perdido con la selección española, mientras Alexis Mac Allister permanece invicto en todos los encuentros mundialistas que ha disputado con Argentina.
El domingo 19 de julio, en Nueva York/Nueva Jersey, uno de los dos podría sufrir su primera derrota dentro de esas estadísticas. También existe la posibilidad de que ambos mantengan el invicto si el campeón se decide mediante una tanda de penales, debido a que esos partidos se registran como empates para efectos estadísticos.
Más que simples amuletos, ambos se han convertido en piezas del mediocampo de los finalistas. Fabián llega después de marcar contra Bélgica en los cuartos de final y de completar una actuación relevante frente a Francia; Mac Allister también anotó ante Suiza y ha acompañado el camino de Argentina hacia su segunda final consecutiva.
Fabián Ruiz: 49 partidos con España sin conocer la derrota
Fabián Ruiz ha disputado 49 encuentros con la selección absoluta de España y no ha perdido ninguno. Su registro es de 34 victorias y 15 empates, una racha que comprende partidos oficiales y amistosos desde su debut internacional en 2019.
El mediocampista del Paris Saint-Germain también estuvo presente en dos partidos que España perdió en tandas de penales. En la Eurocopa 2020 —disputada en 2021— jugó la semifinal contra Italia, que terminó 1-1 antes de la eliminación española desde los once pasos. Algo similar ocurrió ante Marruecos en los octavos de final de Qatar 2022: el encuentro concluyó sin goles y España volvió a quedar fuera en penales.
En ambos casos, el resultado oficial fue un empate, por lo que el invicto individual del futbolista permaneció intacto.
Su recorrido con la selección también incluye los títulos de la Nations League 2022-2023 y la Eurocopa 2024. En este Mundial ha participado en los siete encuentros de España, desde el empate de la primera jornada contra Cabo Verde hasta la victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales.
Fabián comenzó el torneo como parte de la rotación, pero recuperó protagonismo en las eliminatorias. Marcó el primer gol contra Bélgica en los cuartos y, frente a Francia, fue el español que más veces recuperó la posesión y el futbolista con más entradas al último tercio del campo.
Su racha, por lo tanto, no se explica únicamente por haber aparecido en momentos favorables. Ha formado parte de dos generaciones españolas y llega a la final como uno de los mediocampistas utilizados para sostener el control de un equipo que acumula 37 partidos consecutivos sin perder.
Mac Allister nunca ha perdido un partido de Mundial
La marca de Alexis Mac Allister es más específica, pero también histórica. El mediocampista argentino ha disputado 13 partidos de Copa del Mundo sin perder, más que cualquier otro jugador dentro de la historia del torneo.
Su serie comenzó en Qatar 2022. Mac Allister no participó en la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, el único partido que Argentina perdió durante aquella edición. Debutó en el segundo encuentro de la fase de grupos, precisamente contra México, y desde entonces se mantuvo dentro del equipo.
Jugó las victorias ante México, Polonia, Australia y Croacia, además de los empates contra Países Bajos y Francia, resueltos posteriormente en tandas de penales. Incluso marcó frente a Polonia y dio la asistencia para el segundo gol argentino en la final contra los franceses.
En Norteamérica 2026 amplió la racha con siete apariciones más. Estuvo en la fase de grupos contra Argelia, Austria y Jordania, y después participó en las eliminatorias frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.
Su actuación más visible llegó en los cuartos de final, cuando abrió el marcador en la victoria por 3-1 sobre Suiza. Argentina superó después a Inglaterra para regresar a la final y mantener abierta la posibilidad de convertirse en la tercera selección que gana dos Mundiales consecutivos.
Mac Allister no estuvo en el campo durante el tropiezo que inició el camino argentino en 2022 y no ha vuelto a quedar al margen de una derrota mundialista porque Argentina no ha perdido desde entonces.
Dos invictos y una Copa en juego
Fabián presenta la racha más extensa con su selección: 49 partidos entre distintas competencias. Mac Allister posee una marca concentrada en el mayor escenario: 13 encuentros mundialistas sin derrota.
Las dos series estarán frente a frente en la final. Si España o Argentina gana durante los 90 minutos o la prórroga, uno de los mediocampistas perderá por primera vez dentro de su respectivo registro. Si el campeón se define por penales, ambos conservarán estadísticamente el invicto, aunque sólo uno levantará la Copa.
España busca su segundo título después del conquistado en 2010. Argentina intenta sumar su cuarta estrella y convertirse, después de Italia y Brasil, en la tercera selección capaz de proclamarse campeona en dos ediciones consecutivas.
Fabián Ruiz y Alexis Mac Allister llegarán como algo más que amuletos. Los dos forman parte del centro del campo que permitió a sus selecciones alcanzar el partido definitivo. El domingo, sus rachas podrán sobrevivir juntas; la Copa, no.