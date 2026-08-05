La FIFA admite errores en su plan comercial y cierra filas alrededor de Infantino
La FIFA reconoció errores en el proceso con el que pretendía abrir una parte de su negocio comercial a inversionistas privados, pero reafirmó su respaldo a Gianni Infantino después de una reunión de su cúpula directiva en Rabat, Marruecos.
En el encuentro participaron Infantino, el secretario general Mattias Grafström y miembros del FIFA Management Board, el equipo formado por los principales responsables de la administración.
Los presentes expresaron su “pleno apoyo” a Infantino, a quien la FIFA presentó como “el único funcionario elegido por las 211 asociaciones miembro”. El presidente, a su vez, respaldó a Grafström y a la administración por su trabajo para ejecutar su proyecto al frente del organismo.
La reunión se celebró después del retiro de FIFA Forward Enterprise, la nueva empresa que concentraría los derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y operación comercial de los torneos. La FIFA contemplaba vender hasta 20 por ciento de una filial valorada en unos 20 mil millones de dólares.
El proyecto quedó aislado tras el rechazo de tres confederaciones. UEFA y sus 55 federaciones se opusieron por unanimidad y anunciaron que no participarían en competiciones de la FIFA mientras la propuesta continuara vigente. Concacaf también la rechazó en nombre de sus 41 asociaciones, mientras la Confederación Asiática respaldó ambas posturas y sostuvo que el plan no tenía el consenso necesario para avanzar.
Las críticas no se limitaron a la entrada de capital privado. Las confederaciones cuestionaron que una transformación de esa magnitud avanzara sin consultas suficientes, fuera de los órganos encargados de tomar las decisiones y con un plazo reducido para responder.
La FIFA admitió que el proceso debió manejarse de otra manera. “No era la intención que el Consejo de la FIFA y las asociaciones miembro se sintieran excluidos”, señaló el organismo. También reconoció errores en su reacción después de que la propuesta fue revelada por la prensa.
La organización envió una carta de disculpa al Consejo y a las federaciones, con el compromiso de evitar que las fallas se repitan. Además, realizará una revisión interna y presentará un informe en la próxima reunión programada del Consejo de la FIFA.
Pese a reconocer los errores, sostuvo que todas las decisiones se tomaron dentro de su marco reglamentario. Con el proyecto retirado, advirtió que “no tolerará más ataques contra su integridad, buena gobernanza y debido proceso” y que tomará las medidas necesarias para proteger su nombre y reputación.
La dirección también acordó mejorar la coordinación entre Infantino, Grafström y la administración. FIFA Forward Enterprise quedó descartada, pero el organismo continuará analizando otras formas de aumentar los recursos destinados a sus 211 federaciones mediante el programa FIFA Forward.