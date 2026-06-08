FIFA Fan Festival Guadalajara: lo que debes saber para vivir el Mundial 2026 en el centro tapatío
Si el Mundial llega a Guadalajara y no tienes boleto para el Estadio Akron, el Centro Histórico de la ciudad es el lugar donde quieres estar. El FIFA Fan Festival de Guadalajara opera del 11 de junio al 19 de julio en la Plaza Liberación, rodeada de la Catedral Metropolitana, el Teatro Degollado y el Palacio de Gobierno. Son 39 días consecutivos de fiesta mundialista en el corazón de la Perla Tapatía, con acceso completamente gratuito y sin necesidad de registro previo para entrar.
El festival no se limita a una sola plaza. La experiencia se extiende desde Pedro Loza hasta el Paseo Degollado, integrando la Plaza Liberación como sede principal de transmisiones y conciertos, la Plaza de Armas como zona gastronómica con platillos típicos de Jalisco, el Paseo Fray Antonio Alcalde con activaciones oficiales y artículos FIFA, y el Teatro Degollado con presentaciones artísticas y espectáculos culturales.
¿Qué habrá en el FIFA Fan Festival Guadalajara?
En total, cinco pantallas gigantes proyectarán los 104 partidos del torneo a lo largo de todo el recinto. Los organizadores estiman un flujo diario de entre 65,000 y 70,000 personas, con una asistencia acumulada de más de un millón de aficionados durante todo el mes mundialista.
El horario del Fan Fest es flexible. El recinto abre aproximadamente hora y media antes de cada partido y cierra cuando termina el último juego del día. En los días de partido de México y en la fase final, los horarios serán más amplios. La recomendación es llegar con anticipación los días más importantes, ya que el acceso se controla por aforo y el espacio se llena rápido.
Guadalajara, junto con Ciudad de México y Nueva York, es de las pocas sedes en todo el Mundial que mantendrán el Fan Fest activo los 39 días completos del torneo. Otras ciudades como Houston, Dallas y Atlanta reducirán sus días de operación por costos de seguridad y logística.
Juegos que no te debes perder en el FIFA Fan Festival Guadalajara
Los partidos que más vale la pena estar en el Fan Fest si eres del Tri son claros. El 11 de junio a las 8:00 PM, Corea del Sur vs República Checa abre la actividad mundialista en Guadalajara, en el mismo día del partido inaugural de México en la CDMX. El 18 de junio a las 7:00 PM, México enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Akron en el partido más esperado de la ciudad.
El 23 de junio a las 8:00 PM, Colombia vs DR Congo. Y el 26 de junio a las 6:00 PM, España vs Uruguay en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos de todo el torneo.
Para llegar en transporte público, la opción más directa es el Tren Ligero Línea 3 hasta las estaciones Plaza Universidad o Catedral, o los corredores Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico. También hay estaciones de MiBici a pocos minutos caminando de la Plaza Liberación. Se recomienda evitar el auto en el Centro Histórico durante el torneo por el volumen de visitantes esperado.