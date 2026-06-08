FIFA Fan Festival Monterrey: lo que necesitas saber para vivir el Mundial 2026 en Fundidora
Si el Mundial llega a Monterrey y no tienes boleto para el Gigante de Acero, el Parque Fundidora es el lugar donde quieres estar. El FIFA Fan Festival de Monterrey opera del 11 de junio al 19 de julio en el parque levantado sobre las antiguas instalaciones de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Son 39 días de fiesta mundialista a la sombra del Cerro de la Silla, con acceso general completamente gratuito y sin registro previo.
El recinto contará con pantallas gigantes para ver los 104 partidos del torneo en vivo, zona gastronómica con cocina regiomontana, áreas de juegos interactivos, espacios familiares y barras de bebidas. La capacidad máxima por evento es de 10,000 personas en acceso general, por lo que la recomendación es llegar con anticipación en los partidos más importantes.
Para quienes buscan una experiencia más cómoda, hay zonas preferentes con acceso garantizado, baños privados con aire acondicionado, área de descanso con mesas y barras exclusivas. Esas zonas tienen costo y los boletos se venden a través de Ticketmaster.
¿Qué habrá en el FIFA Fan Festival Monterrey?
Lo que distingue al Fan Fest de Monterrey del de las otras dos sedes mexicanas es su cartelera musical. El festival confirmó 21 noches de conciertos gratuitos a lo largo del torneo, con artistas que van del regional mexicano al rock internacional. La Leyenda abre el festival el 11 de junio, el mismo día del partido inaugural de México.
Chayanne se presenta el 13 de junio. Genitallica, Caballo Dorado y El Malilla también están en el cartel, y los organizadores anunciaron un artista sorpresa para el cierre del evento el 19 de julio. La música arranca después de cada partido y convierte cada noche mundialista en un doble evento.
¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?
Los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey durante la fase de grupos son cuatro. El 14 de junio, Suecia vs Túnez abre la actividad mundialista en la ciudad. El 19 de junio, Túnez vs Japón. El 25 de junio, Sudáfrica vs Corea del Sur, el partido que puede definir la clasificación del grupo de México.
Y el Estadio Monterrey también albergará un partido de dieciseisavos de final cuya fecha se confirmará conforme avance el torneo.
Además del Parque Fundidora, el gobierno estatal instaló Fan Zones gratuitas en varios puntos de la zona metropolitana. En Monterrey habrá espacios en Plaza Zaragoza, Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía y Parque España.
En Guadalupe habrá zonas en Parque del Agua, Parque Río La Silla, Plaza Principal y el Corredor Verde Zaragoza. Todas con transmisión en pantalla grande y actividades para toda la familia.
¿Cómo llegar al FIFA Fan Fest Monterrey?
Para llegar en transporte público, la opción más directa es el Metro de Monterrey por la Línea 1 hasta la estación Y Griega, a pocos minutos caminando del parque. El gobierno también habilitó rutas gratuitas de autobús desde la Alameda Hidalgo hasta Parque Fundidora durante los días de mayor afluencia. Se recomienda evitar el auto en la zona durante el torneo por el tráfico esperado.