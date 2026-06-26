FIFA responde a Irán y Egipto por polémica del "Partido del Orgullo"
Desde antes de que se realizara el sorteo de la Copa del Mundo 2026 ya se tenía previsto que el juego del viernes 26 de junio por la noche en Seattle sería considerado como el "Partido del Orgullo" al llevarse a cabo durante las celebraciones de la comunidad LGBTQ+. Lo que no se tenía considerado era que los países que terminaron siendo designados para ese encuentro serían dos naciones que condenan estas orientaciones sexuales y expresiones.
El mes de junio es considerado en el mundo como el Mes del Orgullo, por lo que en la ciudad de Seattle se estará llevando a cabo el desfile anual el domingo 28 de junio, así que se decidió juntar ambas celebraciones para hacer el primer "Partido del orgullo", una idea que, desde que se dio a conocer, fue rechazada por los equipos que terminaron involucrados, Egipto e Irán.
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Ambos países se muestran molestos con la manera en que se cataloga a este partido, pues consideran que estas expresiones no reflejan sus valores culturales y religiosos; recordemos que en estas dos naciones están penalizadas las relaciones entre dos personas del mismo sexo.
DECLARACIONES EN CONTRA
A través del presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, la organización reprochó que se juntaran ambas celebraciones y pidió que no se les involucrara de alguna manera con los festejos del Día del Orgullo; por otro lado, Egipto declaró que estaba en contra de "cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido".
Con esto en mente, las federaciones de ambos países pidieron a la FIFA la prohibición de la entrada de banderas de arcoíris (relacionadas con la comunidad LGBTQ+) al estadio de Seattle, así como cualquier otra representación del movimiento.
A pesar de ello, el máximo organismo señaló que el Código de Conducta dice que este tipo de banderas está permitido en cualquier estadio donde se lleva a cabo la Copa del Mundo, por lo que no serían prohibidas en el choque entre Irán y Egipto.
La FIFA describió al torneo como un evento inclusivo y abierto para todos, por lo que no podía imponer una censura al respecto.
FIFA SE DESVINCULA DEL EVENTO
Las palabras de la FIFA chocan con el protocolo que se vivió en Qatar 2022, donde este tipo de banderas no fueron permitidas dentro del estadio de un país que, al igual que estas dos naciones, condena las relaciones entre personas del mismo sexo.
Es por ello que el presidente Gianni Infantino ha querido desvincularse del llamado "Partido del Orgullo" desde que se anunció la iniciativa. En entrevista con la revista suiza Weltwoche rechazó que el organismo esté organizando este juego bajo el mote de "partido del orgullo", diciendo que simplemente son dos celebraciones que se llevarán a cabo al mismo tiempo.
El comité organizador en Seattle continúa promoviendo el evento con dicho nombre, esperando que el enfrentamiento ayude a dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+ desde un lado positivo, por lo que se espera un gran número de banderas y camisetas con los colores del arcoíris; de la misma forma, ya prepara zonas de protesta para las personas que quieran manifestarse en contra de la iniciativa.