Fin de una era: Mbappé despide a Didier Deschamps antes de su último partido con Francia
Después de 14 años al frente de la selección francesa, Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido con Les Bleus. El encuentro por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra cerrará una etapa en la que Francia recuperó su lugar entre las principales potencias del futbol.
Antes del partido en Miami, Kylian Mbappé publicó un mensaje de despedida para el entrenador que le abrió las puertas de la selección absoluta y con quien conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018.
“Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo”, escribió el delantero.
Mbappé también defendió la dimensión histórica del trabajo realizado por Deschamps, cuya etapa terminará después de la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026.
“La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”, añadió el capitán francés en su publicación.
Una relación marcada por los Mundiales
Los caminos de Mbappé y Deschamps se cruzaron en marzo de 2017, cuando el delantero, con 18 años, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta. Poco más de un año después se convirtió en el jugador francés más joven en marcar en una Copa del Mundo, al anotar frente a Perú durante la fase de grupos de Rusia 2018.
Aquel torneo terminó con Francia campeona y Mbappé como uno de sus protagonistas. El atacante marcó cuatro goles, incluido uno en la final contra Croacia, y comenzó una trayectoria mundialista que continuó en Qatar 2022.
En la final disputada en Lusail, Mbappé consiguió un triplete ante Argentina, aunque Francia terminó perdiendo el título en la tanda de penales. Cuatro años después volvió a encabezar el ataque francés y llegó al cierre del Mundial 2026 con ocho goles en el torneo.
Antes del duelo por el tercer puesto, Mbappé suma 20 tantos en Copas del Mundo y ocupa el segundo lugar de la clasificación histórica, solamente detrás de Lionel Messi, quien acumula 21. Ambos llegan al último fin de semana del torneo igualados con ocho goles en la lucha por la Bota de Oro de 2026.
“Gracias por haberme dado la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país”, continuó Mbappé.
El delantero cerró su despedida deseándole éxito en la siguiente etapa de su carrera: “Solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta”.
El legado de Deschamps
Deschamps asumió la selección francesa en julio de 2012, en sustitución de Laurent Blanc. Su llegada se produjo dos años después de la crisis de Sudáfrica 2010, Mundial en el que Francia quedó eliminada en la fase de grupos en medio de conflictos internos.
Su primera Copa del Mundo como entrenador terminó en los cuartos de final de Brasil 2014. Después llevó a Francia al título en Rusia 2018, a la final de Qatar 2022 y a las semifinales de la edición de 2026.
También dirigió tres Eurocopas. Alcanzó la final como anfitrión en 2016, quedó eliminado en los octavos de final de la edición de 2020 y llegó a las semifinales en 2024. A esos resultados añadió el título de la Nations League de 2021.
El partido ante Inglaterra será su encuentro número 27 como entrenador en una Copa del Mundo. Deschamps ya había superado en la semifinal contra España la marca de 25 partidos del alemán Helmut Schön, vigente desde 1978, y ampliará el récord en su despedida.
Además de su trayectoria en el banquillo, Deschamps forma parte del reducido grupo de figuras que ganaron el Mundial como jugador y como entrenador. Fue capitán de Francia en el título de 1998 y seleccionador en la conquista de 2018.
Zidane espera su turno
La despedida de Deschamps abre el camino para una nueva etapa. Zinedine Zidane es el principal candidato para asumir la selección y distintos reportes señalan que existe un acuerdo verbal para que tome el cargo después del Mundial, aunque la Federación Francesa todavía debe completar y anunciar formalmente el relevo.
Zidane no dirige desde que terminó su segunda etapa con el Real Madrid en 2021. Su eventual llegada cerraría un ciclo y comenzaría otro encabezado por dos símbolos de la generación campeona del mundo en 1998.
Antes de ese cambio, Deschamps tendrá una última oportunidad para despedirse con una victoria. Frente a Inglaterra ya no estará en juego el título, pero sí el último resultado de una gestión que convirtió a Francia en finalista de cuatro grandes torneos y campeona del mundo después de dos décadas.