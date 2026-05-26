Grandes jugadores mexicanos que se perdieron un Mundial: de Onofre y Blanco a "Chicharito"
De Italia 1934 a Qatar 2022. De Felipe Rosas a Javier Hernández. Casi noventa años de lesiones, vetos, guerras y decisiones polémicas alrededor de la selección mexicana de futbol.
A continuación, Sports Illustrated México te comparte a los grandes jugadores mexicanos que se perdieron un Mundial.
Italia 1934: las figuras que ni siquiera llegaron al Mundial
México cruzó el Atlántico en barco sin tener asegurado su lugar en el torneo. Ya en Europa se enteraron que debían jugar un partido eliminatorio contra Estados Unidos para jugar el torneo.
Perdieron 4-2 en Roma y se volvieron a casa. Juan Carreño, el primer goleador mexicano en una Copa del Mundo, y Dionisio Mejía, una de las grandes figuras ofensivas de esa generación, se quedaron sin Mundial después de un viaje que duró semanas y acabó en un solo partido.
Francia 1938 y los mundiales cancelados
México no fue a Francia porque la Federación Mexicana se sumó al boicot latinoamericano. Después llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella la cancelación de los las copas del mundo de 1942 y 1946.
Horacio Casarín, la gran estrella del futbol mexicano de esa época, perdió los mejores años de su carrera sin jugar el certamen más importante del balompié masculino. Cuando llegó a Brasil 1950 ya estaba lejos de su mejor versión.
Brasil 1950: los que quedaron fuera
Luis de la Fuente y Adalberto López no entraron en la convocatoria final de Octavio Vial. Oficialmente se habló de edad y renovación, pero dentro del futbol mexicano siempre quedó la sensación de que había algo más detrás de esa decisión.
México 1970
Cuatro días, eso fue lo que separó a Alberto Onofre de su Mundial.
El mediocampista de las Chivas era uno de los jugadores mexicanos más talentosos de su generación.
El torneo se jugaba por primera vez en casa, sin embargo, en un entrenamiento chocó accidentalmente con Juan Manuel Alejándrez y se fracturó la tibiai y peroné.
No hubo polémica como en otras ocasiones, solo una lesión en el peor momento. Nunca volvió a alcanzar el nivel que tenía antes del Mundial.
México 1986: el capitán fuera del segundo Mundial en casa
Alfredo Tena era capitán, líder y uno de los referentes defensivos más importantes de la Liga MX, pero de forma inexplicable Bora Milutinović lo dejó fuera de la segunda Copa del Mundo organizada por México.
Francia 1998
Carlos Hermosillo era la figura del campeón Cruz Azul, tenía peso dentro del vestidor y había sido clave en la eliminatoria, pero Manuel Lapuente decidió construir el ataque alrededor de Luis “Matado” Hernández y Cuauhtémoc Blanco y así el “Grandote del Cerro Azul” quedó fuera de la lista final.
Alemania 2006: la decisión que dividió al futbol mexicano
Cuauhtémoc Blanco era el futbolista más popular del país y aun así, Ricardo La Volpe lo dejó fuera por “razones tácticas”.
La explicación nunca convenció a gran parte del entorno del futbol mexicano. Alrededor de esa convocatoria siempre pesó más la relación rota entre ambos que cualquier tema futbolístico.
La ausencia de Blanco se mantiene, luego de casi 20 años, entre las decisiones más polémicas en la historia de una lista mundialista de la selección mexicana.
Sudáfrica 2010
Miguel Sabah marcó el gol contra Estados Unidos en el Estadio Azteca que encaminó a México a la clasificación del campeonato, pero en la recta final, la lesiones lo dejaron fuera.
Ese torneo también marcó el final para varios jugadores históricos. Oswaldo Sánchez, Pável Pardo y Sinha tampoco estuvieron en la lista final, lo que marcó el fin de esa generación.
Brasil 2014: la imagen más dura
Luis Montes acababa de marcar contra Ecuador en un amistoso de preparación. Minutos después salió lesionado entre lágrimas: Fractura de tibia y peroné.
El Mundial finalizó antes de empezar para uno de los futbolistas mexicanos que llegaba en mejor momento y apuntaba a ser el cerebro ofensivo del equipo.
Qatar 2022: Chicharito y el final sin regreso
Javier Hernández es el máximo goleador en la historia del Tri y con todo y este peso histórico, Gerardo Martino lo dejó fuera después de un conflicto que nunca se resolvió públicamente.
México llegó al Mundial con problemas ofensivos y quedó eliminado en fase de grupos por diferencia de goles, lo que puso fin a una racha de siete copas del mundo clasificándose a los octavos de final.
“Chicharito” vio el torneo desde fuera; nunca hubo reconciliación.
En esa misma convocatoria también fue excluido Santiago Giménez, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera en Europa con el Feyenoord. La discusión acompañó a la selección durante todo el torneo.
Lista por Mundial: los grandes ausentes de México
- Italia 1934: Felipe Rosas y Dionisio “Nicho” Mejía
- Francia 1938: generación afectada por el boicot latinoamericano
- 1942 y 1946 (cancelados por la Segunda Guerra Mundial): Horacio Casarín
- Brasil 1950: Luis “Pirata” Fuente y Adalberto “Dumbo” López
- México 1970: Alberto Onofre
- México 1986: Alfredo Tena
- Francia 1998: Carlos Hermosillo
- Alemania 2006: Cuauhtémoc Blanco
- Sudáfrica 2010: Miguel Sabah, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo y Sinha
- Brasil 2014: Luis “Chapo” Montes
- Qatar 2022: Javier “Chicharito” Hernández y Santiago Giménez