Guadalajara amanece mundialista, pero no en todas sus calles

Guadalajara se muestra mundialista, pero no en todas sus calles
Guadalajara se mostró mundialista desde el primer día del torneo, pero no en todas sus calles. En el aeropuerto sí. La primera imagen de la sede parece lista para el mundo: señalización en inglés y español, sin obras visibles, con la sensación de una terminal preparada para recibir extranjeros.
Ahí no hay demasiadas dudas: El Mundial empieza limpio, ordenado, casi como estaba prometido. Pero esa postal se rompe conforme uno entra a la ciudad.
En el Centro Histórico hay transuentes con playeras, vallas, pantallas, estructuras, policías, trabajadores y referencias al torneo. En el estadio también. En Zapopan, más.
Sin embargo, en otras zonas apenas aparecen algunas banderas, menciones en bares y restaurantes, publicidad suelta y una sensación extraña para una ciudad que lleva años hablando de este día.
Una conductora de Uber lo dijo sin entusiasmo: después de tanto tiempo de preparación, todavía no se siente el Mundial en toda Guadalajara.
Esa es el primer detalle de la sede: El Mundial llegó, pero no igual a toda la ciudad.
Tampoco es una excepción dentro del arranque mexicano. La Ciudad de México amaneció entre manifestaciones anunciadas, cierres viales, dudas alrededor del Fan Fest del Zócalo y un operativo que convirtió los alrededores del Estadio Azteca en zona controlada.
Monterrey carga con otra sombra: obras de movilidad que no alcanzaron a quedar completas para el torneo y las Líneas 4 y 6 del Metro como recordatorio de una promesa inconclusa.
Guadalajara llega de otra manera. No con una crisis abierta, ni con su gran obra detenida, sino con una sede que funciona por partes.
En el centro, el Mundial ya cambió la rutina. Plaza Liberación y Plaza de Armas amanecen tomadas por el Fan Fest. Ahí estará la gran fiesta pública del torneo, el lugar para quienes no tengan boleto, para quienes quieran ver partidos en pantalla gigante o pasar el día entero en la zona.
Hay aficionados que planean llegar desde las 6 de la mañana para vivir toda la jornada, como si Corea del Sur contra Chequia empezara muchas horas antes del silbatazo inicial a las 8 de la noche.
Sin embargo, el Fan Fest también cerró espacios. Los guías turísticos que hacen recorridos en el Centro Histórico no lo ven solo como una fiesta, sino como un problema.
Dicen que el montaje quitó peatonalidad, que la Avenida Alcalde ya no se camina igual, que las vallas y accesos rompieron el flujo natural de una zona que vive de que la gente pase, se detenga, pregunte y compre un tour.
Uno de los guías, parte de una familia que lleva cinco generaciones trabajando en el centro, dice que nunca había tenido tan baja clientela. No culpa únicamente al Mundial, también reconoce que cambió la forma de viajar: muchos turistas ya reservan todo por internet y cada vez menos llegan caminando para contratar un recorrido en el momento, pero el Fan Fest, dice, terminó de complicar todo.
La misma tensión aparece entre locatarios. En Plaza Guadalajara, algunos negocios se prepararon porque les dijeron que había que llegar renovados al torneo. Hubo quien gastó hasta 50 mil pesos para arreglar su local, pero el día de la inauguración, parte de esos comercios quedaron escondidos detrás de vallas y estructuras.
En Plaza de Armas y Plaza Liberación hay otra queja: el espacio. Locatarios señalan que los retiraron o que algunas zonas quedaron bardeadas para colocar terrazas. La lectura, para ellos, es que el Mundial tomó una parte del espacio público y lo volvió zona privada.
Aun así, la fiesta camina. Los coreanos son los más visibles. Aparecen en grupos, con camisetas de su selección y esa mezcla de curiosidad y emoción de quien llegó al otro lado del mundo para ver a su selección.
No es casualidad. Corea del Sur se concentró en Guadalajara, inaugura este jueves la actividad de la sede contra Chequia y continuará en la misma ciudad ante México el 18 de junio. Por eso sus aficionados parecen haber tomado primero el centro.
No son los únicos. También hay hinchas de otras partes del mundo que no necesariamente tienen a su selección jugando en Guadalajara, pero que llegaron para vivir el arranque. El centro, incluso cercado, funciona como punto de reunión.
Zapopan cuenta otra historia. Si el Centro Histórico es la fiesta cercada y el aeropuerto es la entrada ordenada, Zapopan es la parte que más se vistió para el torneo. Tiene sentido. Aunque se hable de Guadalajara como sede, el estadio está en Zapopan. Ahí están los arcos con balones, los carteles de la alcaldía que presume ser la sede más mexicana y más futbolera, los anuncios de futbol, las pelotas y el color en la calle.
Zapopan quiere dejar claro que el partido también es suyo. En sus calles aparece el Bosque Mundialista, con tejidos que simulan árboles y representan a las siete selecciones que jugarán en la ciudad: Corea del Sur, Chequia, México, Colombia, República Democrática del Congo, Uruguay y España.
La movilidad es otra parte del retrato. La nueva ruta eléctrica desde el aeropuerto al estadio es una de las obras más visibles que deja el Mundial. La promesa es fuerte: salir de la terminal aérea y conectarse con la red que lleva hacia el estadio por 11 pesos.
En una ciudad acostumbrada a que el aeropuerto estuviera mal conectado, la obra cambia algo más que el torneo, pero todavía se nota recién estrenada. Hay que preguntar para saber dónde tomar el camión, y desde donde deja la ruta todavía hay unos 15 minutos a pie para llegar a la zona del estadio.
No es una falla total, pero tampoco es una experiencia completamente resuelta. Es, más bien, otra imagen de esta Guadalajara mundialista: la obra está, pero todavía necesita explicarse en la calle.
Por eso el amanecer de la sede no tiene una sola lectura. Guadalajara cumplió con lo indispensable: Tiene aeropuerto listo, Fan Fest montado, estadio preparado, Zapopan vestido, rutas nuevas, señalización, operativos y una agenda que empieza con el Corea del Sur contra Chequia.
También muestra sus costuras: comerciantes tapados por vallas, guías turísticos sin clientes, zonas donde el Mundial casi no se siente, transporte que exige orientación y habitantes que miran la fiesta desde la orilla. No amanece perfecta. Amanece activada.