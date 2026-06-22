Guadalajara se rindió a Messi en una noche de récords
El primer "olé, olé, olé, Messi, Messi, Messi" lo cantaron apenas cinco argentinos. Para cuando Lionel Messi marcó su segundo gol ante Austria, lo repitieron miles de personas en la explanada de Plaza Liberación.
La victoria de Argentina convirtió al Fan Fest de Guadalajara en una fiesta albiceleste. Entre camisetas de la selección argentina, del Barcelona y del Inter Miami, varias de ellas con el 10 y el nombre de Messi estampados, mexicanos y argentinos siguieron juntos una noche que terminó con nuevos récords para el capitán argentino y con una celebración que por momentos hizo sentir a Guadalajara más cerca de Buenos Aires que de Jalisco.
Desde antes del partido era evidente quién sería el protagonista. Las playeras de Messi aparecieron por toda la explanada. Algunas eran portadas por argentinos que viven en México o que llegaron al país atraídos por el Mundial, aunque la mayoría pertenecían a aficionados mexicanos que acudieron para ver al astro.
Cerca de la pantalla principal comenzó a reunirse un pequeño grupo de argentinos. Eran apenas cinco personas al inicio, suficientes para poner ambiente y arrancar los primeros cánticos. Cada vez que Messi aparecía en la transmisión se escuchaba el tradicional "olé, olé, olé, Messi, Messi, Messi", encabezado por Ricardo Ruiz, un argentino originario de Arrecifes que desde hace dos años vive en Guadalajara.
"Hay muchos argentinos, se siente como en casa", contó a Sports Illustrated México, mientras observaba cómo más personas se sumaban a su alrededor.
Lo curioso era que muchos de estos argentinos que comenzaron la fiesta ni siquiera se conocían antes de llegar al lugar.
"Nos conocimos acá. Algunos viven en México, otros andan de vacaciones y otros llegaron por el Mundial", añadió Ruiz.
Conforme avanzó el encuentro, el apoyo a Argentina creció. Los cánticos dejaron de salir únicamente del pequeño grupo de argentinos y comenzaron a ser repetidos por cientos de mexicanos y algunos colombianos que están en la ciudad para el duelo entre su país y la República Democrática del Congo, que se jugará este martes en el Estadio Guadalajara.
Cada toque de Messi generaba expectativa; cada conducción, aplausos. Cada acercamiento al área despertaba la sensación de que algo importante estaba por ocurrir.
Por eso el penalti fallado en los primeros minutos fue lamentado en masa. Cuando el argentino tomó carrera frente al arco austriaco, la explanada guardó silencio. Cuando el disparo se fue desviado, aparecieron las manos a la cabeza y los gestos de incredulidad. El gol tenía que esperar.
La decepción duró poco. El primer tanto de Messi hizo explotar el Fan Fest. Los abrazos se dieron entre desconocidos, los saltos se multiplicaron y las porras se escucharon por toda la explanada.
A los cánticos dedicados al argentino se sumaron otros más propios de las tribunas sudamericanas, mientras grupos de aficionados levantaban personas por los aires y celebraban la repetición en las pantallas.
El clímax llegó con el segundo gol. El doblete que aseguró otra noche histórica para Messi hizo volar cervezas, vasos y hasta un peluche de Elmo que recorrió la explanada por los aires.
La celebración ya no distinguía nacionalidades. Argentinos y mexicanos compartieron abrazos, cantaban juntos y disfrutaban de una actuación que los acercaba a uno de los momentos más importantes en la carrera mundialista del capitán albiceleste.
Para Ruiz, fue una experiencia difícil de describir: "No lo podemos creer. Es algo único, algo que tenés que tener en la checklist de la vida", relató.
Mientras Messi ampliaba una colección de récords que parece no tener fin, Guadalajara le regalaba otra imagen para su leyenda: miles de personas reunidas frente a una pantalla, muchas de ellas mexicanas, que lo celebraron como si se tratara de un héroe local.
El doblete ante Austria lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos y agregó otro capítulo a una carrera que ya lo tenía como el jugador con más partidos, minutos y victorias en la máxima competición del futbol.
Quizá por eso la explicación de Ruiz resultó tan sencilla cuando le preguntaron por qué el fenómeno trasciende fronteras: "Pasa que es el mejor de la historia".