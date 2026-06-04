La guía de Brasil para el Mundial 2026: una selección que no es favorita y tiene mucho por demostrar
Brasil, la selección más exitosa en la historia de los Mundiales, llega a Norteamérica con mucho por demostrar.
Participante habitual en todas las ediciones, la Seleção no deja de generar altas expectativas, aunque en los últimos tiempos mostró un desempeño que dista mucho de lo esperado por sus aficionados. La atención estará puesta en los hombres de Carlo Ancelotti en su partido inaugural contra Marruecos, en East Rutherford, New Jersey, el próximo 13 de junio.
Liderados por la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, el plantel tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de su país y recuperar el esplendor perdido en los últimos tiempos.
El camino hacia el Mundial
- Récord en las eliminatorias: 8V-4E-6D
- Goles a favor / en contra: 24 / 17
- Máximo goleador: Raphinha (5)
- Máximo asistidor: Neymar (3)
Sorprendentemente, la clasificación de Brasil al Mundial 2026 estuvo en duda luego de que en las eliminatorias solo ganaran tres de los primeros ocho partidos. Los decepcionantes e inconsistentes resultados persistieron hasta que Carlo Ancelottii se hizo cargo de la Seleçao para asegurar su participación en la competición más importante del fútbol.
El calendario
RIVAL
FECHA
ESTADIO
MARRUECOS
13/6
Metlife Stadium
HAITÍ
19/6
Lincoln Financial Field
ESCOCIA
24/6
Hard Rock Stadium
Entrenador: Carlo Ancelotti
- Experiencia en Mundiales: este será el debut del italiano en la Copa del Mundo.
- Tiempo a cargo del equipo: un año
Si hay alguien que puede liderar a Brasil hacia el récord de seis Copas del Mundo, ese es Ancelotti. Con 66 años, es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y una de las voces más respetadas dentro del vestuario.
Pese a su falta de experiencia en torneos de selecciones, combina perfectamente la solidez táctica y el manejo de equipo para conducir a esta selección de vuelta a la grandeza.
¿Cómo juega Brasil?
- Formación preferida: 4-2-3-1
- Estilo: híbrido
- Fortalezas: contraataques electrizantes, portero excepcional.
- Debilidades: laterales con falta de experiencia, mediocampo inconsistente.
A pesar de los grandes nombres que lideran el ataque de Ancelotti, Brasil no consigue dominar a sus rivales. En cambio, la Seleção, espera su momento concediendo al rival grandes lapsos de tenencia de pelota hasta encontrar el momento perfecto de atacar. Tener un arquero de jerarquía mundial ayuda al equipo a conseguir resultados sin grandes sobresaltos.
Los jugadores a seguir
Factor X: no hay dudas en este rubro. Vinícius Jr. disfruta humillando a los defensores con su regate hipnotizante y su velocidad vertiginosa. Ahora, otra vez de la mano de Ancelotti, el extremo está listo para trasladar finalmente el excelente rendimiento que muestra semana a semana en el Real Madrid a Brasil.
Revelación: Endrick, que generó muchísimas expectativas, seguramente temió por su puesto en la selección brasileña en Navidad, al ser una figura secundaria en el Real Madrid. Pero el joven de 19 años se ha revitalizado tras una etapa productiva en la Ligue 1 con el Lyon y ofrecerá al extremo derecho brasileño una opción sólida ante la ausencia por lesión de Estêvão.
La equipación que usará el conjunto brasileño
Brasil vestirá su icónica camiseta amarilla, auspiciada por Nike, en la próxima Copa del Mundo. La camiseta rinde tributo a la de la selección de 1970, utilizada por leyendas del futbol como Pelé y Jairzinho, buscando inspirar a esta generación a alcanzar la grandeza de sus predecesoras.
Sin embargo, gracias a una nueva asociación con la marca Jordan, la camiseta suplente será la verdadera protagonista. Azul marino y negro, e inspirada en la rana venenosa amazónica, presenta el logo ‘Jumpman’ de Michael Jordan, aportándole una vibra nostálgica que fusiona el basquetbol y el futbol.
Posible alineación titular
Las lesiones de los extremos Rodrygo y Estêvão —ambos con buenas posibilidades de haber sido titulares— obligarán a Ancelotti a tomar una decisión sobre su línea de ataque.
Con la sorprendente decisión del técnico italiano de dejar fuera a João Pedro de la lista de 26 jugadores —en favor de Neymar (ahora con 34 años y sin jugar en la selección desde octubre de 2023)— el ataque presenta un aspecto muy diferente.
Es probable que Vinícius Júnior y Matheus Cunha jueguen juntos en la delantera, como lo hicieron en el amistoso de marzo contra Francia. Raphinha y, muy probablemente, Gabriel Martinelli aportarán creatividad por las bandas. Podemos esperar ver a Neymar entrando desde el banquillo, pero el impacto que pueda tener en esta etapa de su carrera es una incógnita.
En la zaga, la ausencia de Éder Militão por lesión podría darle la titularidad a Gabriel Magalhães, del Arsenal, junto al sólido Marquinhos. Wesley y Douglas Santos juegan como laterales de Brasil, con un revitalizado Casemiro como eje del mediocampo junto a Bruno Guimarães.
Estado de forma actual
Brasil tuvo actividad en el parón internacional de marzo con una decepcionante derrota por 2-1 ante Francia, una de las candidatas a llegar lejos en el Mundial 2026. Fue un partido en el que Ancelotti alineó una defensa improvisada que seguramente no tendrá muchos minutos en el torneo.
La Seleção lució mucho mejor en su victoria por 3-1 sobre Croacia, con Danilo, Gabriel Martinelli e Igor Thiago convirtiendo los goles. Sin embargo, persiste la preocupación por el bajo rendimiento de los laterales del equipo.
¿Qué podemos esperar de los aficionados brasileños?
Solo una hinchada especial logra quedar en la historia de los Mundiales. Una de las fotos y momentos más recordados de la historia muestra a un mar de aficionados brasileños levantando a Pelé, luego de que la aclamada selección de 1970 ganase la Copa del Mundo.
La seguridad se ha incrementado en los últimos años, pero también la pasión del pueblo brasileño cada vez que juega su selección. Ya sea en una Copa del Mundo, Copa América o simplemente en un amistoso internacional, los fans se acercan en masa a ver a su selección en acción, sin importar cuán lejos deben viajar para hacerlo.
Los hinchas llegan con su energía electrizante, transformando la atmósfera del partido en un verdadero carnaval. Ya sea de local o de visitante, la cultura de la samba queda en el centro de la escena, con sus hinchas vestidos a tono -con la cara pintada, pelucas y, claro, vestidos de amarillo- bailando, cantando y tocando los tambores.
Lo que el país espera
El plantel de Brasil estará integrado mayormente por figuras ya consagradas, a las que se sumarán algunos jóvenes y prometedores talentos.
El intachable legado de Brasil en los Mundiales impone una expectativa casi imposible sobre la actual selección de conquistar su sexta Copa del Mundo. Su último título en el torneo más importante del fútbol se remonta 24 años atrás, lo que mantiene a los hinchas ansiosos por volver a la cima.
Sin embargo, siendo realistas, se trata de una selección joven a la que aún le falta solidez y más tiempo bajo el liderazgo de Ancelotti para alcanzar su máximo potencial.
Y finalmente ...
- A quién no quieren enfrentar: Argentina
- La estadistica que los define: la selección de Brasil sufre en contextos hostiles. Solo lograron ganar dos de los nueve partidos disputados como visitantes en la etapa de Eliminatorias.
- Si las cosas van mal: la culpa recaerá en la falta de profundidad en la mitad de la cancha
- ¿Qué dirá todo el mundo si Brasil queda eliminado pronto? Brasil no está a la altura… otra vez…
Adaptado de las previas de www.sportsillustrated.com por Guido Monseson.