Guía Mundialista: Museos, actividades y qué hacer en la Ciudad de México en el Mundial 2026
La efervescencia mundialista ya palpita en cada rincón de la Ciudad de México. A pocos días de la Copa del Mundo 2026, los Museos y recintos culturales han abierto sus puertas para explorar el futbol desde perspectivas inusitadas: el diseño, la logística económica, la identidad nacional y los valores cívicos.
Pasa el Balón, Museo Interactivo de Economía
En vísperas del evento deportivo más grande del planeta,el MIDE presenta la exposición inmersiva “Pasa el balón”, una muestra que explora el futbol más allá de la cancha. Con una serie de instalaciones dinámicas e interactivas, el recinto utiliza un discurso perspicaz para descifrar la parafernalia y la labor invisible detrás de cada partido.
La exposición cuenta con áreas para simular narraciones de partidos, tomar decisiones arbitrales a gran velocidad, jugar un partido literalmente con la mente y experimentar la presión que sienten los jugadores; también analiza la logística, producción y gestión indispensables para la industria futbolística y aborda a su vez temas ineludibles, como el impacto de las ligas femeninas y los desafíos de inclusión.
El museo también exhibe piezas históricas invaluables, como los uniformes del icónico arquero mexicano Jorge Campos.
La exposición estará abierta hasta el 30 de agosto de 2026.
Entrada general: 160 MXN
Estudiantes, Profesores, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad: 100 MXN
Martes y miércoles de 15:00 a 17:00 pm entrada general al 2x1: 160 MXN
Sábados y domingos de 09:00 a 11:00 am entrada general al 2x1: 160 MXN
Futbol: diseñando una pasión, Museo Franz Mayer
El Museo Franz Mayer alberga “Futbol: diseñando una pasión”, una exhibición exquisita curada bajo la batuta del Doctor Kevin Moore.
El espacio destaca el valor estético y funcional del deporte. Muestra de forma fehaciente la manera en que la disciplina del diseño moldeó la identidad visual de los mundiales más icónicos a lo largo de la historia en el continente americano. A través de una vasta colección internacional, el museo desentraña el vínculo indisoluble forjado entre la creatividad humana y la devoción deportiva.
Expone el modo en que la arquitectura de los estadios, la indumentaria, las mascotas y las campañas gráficas le han dado una identidad única a las distintas Copas del Mundo, para transformar ideas abstractas en emblemas culturales.
Su colección de memorabilia histórica es envidiable. El lugar reúne más de 300 objetos de torneos oficiales y no oficiales. Entre sus tesoros, alberga artículos de figuras legendarias; allí es posible atisbar reliquias de titanes como Pelé, Messi y Neymar. Destaca a su vez un asombroso y emotivo homenaje al Mundial Femenil de 1971, ideado para rescatar del ostracismo las proezas de aquellas pioneras.
La exposición permanece abierta de martes a domingo, con fecha de clausura programada para el 26 de agosto de 2026. El boleto general requiere una inversión de 180 pesos, con tarifa reducida de 100 pesos para estudiantes, profesores y adultos mayores.
¿De qué color pinta el verde?, El Colegio Nacional
El Colegio Nacional abre sus puertas a una destacada experiencia cultural con la exposición mundialista de alto reconocimiento "¿DE QUÉ COLOR PINTA EL VERDE? La selección mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo". Bajo la coordinación del reconocido escritor y cronista Juan Villoro, esta travesía se adentra en los inicios del deporte nacional para demostrar que el futbol en nuestro país es mucho más que un deporte: es un espejo de nuestra identidad.
A través de la nostalgia visual que incluye fotografías de archivo de El Universal, diarios históricos y objetos de colección como balones y playeras, la exhibición observa con pasión los momentos más icónicos del Tri en las Copas del Mundo. Los visitantes podrán revivir desde el hito histórico ante Checoslovaquia en Chile 1962 y la construcción del Estadio Azteca, hasta el pionero Mundial Femenil de 1971, la evolución del arbitraje, el drama de Francia 1998 y la más reciente participación en Catar 2022.
Fiel a la identidad reflexiva de Villoro, la exposición no solo celebra las victorias, sino también la estética de la derrota en la sección "Penales y jugadas fallidas", recordándonos que la afición mexicana ha sabido disfrutar del juego más allá del marcador. Esta experiencia artística e histórica, que promete llegar a los corazones tanto a los fanáticos de la camiseta verde como a los amantes del periodismo y la crónica, estará disponible para todo el público hasta el próximo 8 de agosto.
Las visitas se pueden realizar de lunes a sábado en un horario de 10:30 a 18:30 horas en las instalaciones de El Colegio Nacional, ubicado en Calle Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad. de México, Cuauhtémoc. Un excelente plan cultural, familiar de la CDMX al contar con entrada libre.
Juego limpio, Museo de Memoria y Tolerancia
La exhibición interactiva temporal "Juego Limpio", creada en colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia, ofrece una experiencia mundialista única que estará disponible hasta el próximo 30 de agosto. Los horarios de visita son de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y los fines de semana de 10:00 a 19:00 horas (con cierre de taquillas una hora antes).
Diseñada para hacer sentir al espectador como si entrara a una verdadera cancha de futbol, la simulación comienza desde la taquilla y los pasillos iluminados, donde pasarás por pinturas rupestres dando un paseo por el nacimiento del futbol. El recorrido te guiará por los vestidores y la recreación de la banca para que te sientas parte del equipo, contando de manera con asientos oficiales del históricos del Estadio Azteca. A través de este viaje, guiado por las emblemáticas voces de Enrique "El Perro" Bermúdez y Alberto Lati, se explora el origen del balompié y la cronología de las Copas del Mundo desde Uruguay 1930 hasta la actualidad.
El trayecto incluye piezas icónicas como balones históricos, la evolución de las botas de juego y una colección con las playeras más emblemáticas de la Selección Mexicana, uniendo la pasión deportiva con la innovación multimedia por un costo de acceso de $100 pesos para la exhibición temporal.
Más allá de la pasión por el balón, el museo profundiza en el verdadero significado del juego limpio dentro y fuera de la cancha, con valiosos espacios dedicados a la historia secreta del Mundial Femenil de 1971 donde México se coronó subcampeón, un hito fundamental de las mujeres en el deporte.
A través de pantallas interactivas y murales llamativos, se muestran con valentía problemáticas de gran relevancia como el racismo, el sexismo, la homofobia y la violencia en los estadios.
Al final del recorrido, encontrarás una pared interactiva para poner con tus propias palabras sobre lo que significa jugar limpio, e incluso podrás apreciar piezas históricas como el libro de Pelé, recordándonos que el futbol es una herramienta poderosa para promover el respeto y la inclusión. La cita es en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Av. Juárez 8, Colonia Centro (frente a la Alameda Central), Cuauhtémoc.