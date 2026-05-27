La habitación donde Pelé pasó la noche antes de la final de México 70 revive rumbo al Mundial 2026
La nostalgia del Mundial México 1970 ahora también tiene olor a madera vieja, teléfonos antiguos y paredes que parecen detenidas en el tiempo.
Dentro de la nueva exposición mundialista presentada por Airbnb, Host City Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística, hay una sala que no necesita pantallas gigantes ni trofeos para llamar la atención. Basta abrir la puerta.
Es la habitación donde Pelé pasó la noche antes de la final del Mundial de México 70.
El cuarto forma parte de “Memoria Colectiva de la Copa Mundial de la FIFA – México 70, México 71 y México 86: La Ciudad Que Nunca Dejó de Jugar”, una exposición que reúne cerca de 600 piezas de memorabilia aportadas por aficionados y coleccionistas rumbo al Mundial de 2026.
La sede tampoco es casualidad. La muestra se encuentra dentro del complejo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el lugar donde Brasil se hospedó antes de enfrentar a Italia en la final del Estadio Azteca.
Porque aunque aquella selección pasó gran parte del torneo concentrada en Guadalajara, el equipo viajó a la capital para jugar el partido definitivo. Y ahí quedó una pequeña parte de la historia del futbol.
La habitación fue reconstruida intentando respetar casi todo.
Debajo de las alfombras todavía estaba el piso original. Algunos apagadores siguen siendo los mismos de hace más de seis décadas. Hay muebles que permanecen desde la inauguración del inmueble y hasta un teléfono restaurado que todavía funciona.
Parte del trabajo más complejo estuvo en las paredes. Según los textos de la exposición, el equipo tuvo que retirar materiales modernos para encontrar un tapiz parecido al que existía cuando Brasil llegó ahí en 1970.
Las camas también fueron colocadas siguiendo fotografías históricas. Incluso la ropa de cama fue buscada específicamente para acercarse al estilo de aquella época.
El resultado no parece una recreación de museo tradicional. Se siente más cercano a entrar a un lugar congelado en el tiempo.
Esa noche previa terminó convirtiéndose en una de las más importantes en la historia de las Copas del Mundo. Al día siguiente, Brasil goleó 4-1 a Italia en el Estadio Azteca, conquistó su tercer Mundial y se quedó con la Copa Jules Rimet. Para muchos, aquel equipo sigue siendo el mejor que ha existido.
La exposición forma parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026 impulsadas por Airbnb y la Ciudad de México. Durante la presentación, Brian Chesky, CEO de Airbnb, proyectó que esperan recibir entre 180 mil y 200 mil visitantes en la capital mexicana a través de la plataforma durante la Copa del Mundo.
Además, Airbnb también anunció una experiencia especial junto a Hugo Sánchez, quien realizará recorridos exclusivos para aficionados por distintos puntos importantes de su carrera, incluida esta exposición mundialista y La Cantera de Pumas.