Harry Kane vs Erling Haaland: dos goleadores por un lugar en semifinales
El enfrentamiento entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 reúne a dos de los delanteros más productivos del torneo y de la temporada europea: Harry Kane y Erling Haaland.
El noruego llega con siete goles en cuatro partidos, mientras que el capitán inglés suma seis anotaciones y una asistencia en cinco apariciones. Sus registros en el Mundial prolongan una campaña en la que ambos dominaron sus respectivas ligas.
ERLING HAALAND
En su cuarta temporada con el Manchester City, Haaland marcó 38 goles y entregó nueve asistencias en 52 partidos de todas las competencias. Aunque quedó lejos de los 48 tantos que se le atribuían inicialmente, volvió a terminar como el máximo anotador del equipo.
El delantero convirtió 27 goles en 35 jornadas de la Premier League y terminó cinco por encima de Igor Thiago, del Brentford. Con ello conquistó su tercera Bota de Oro inglesa desde que llegó al City: también la ganó en 2022-23 y 2023-24, mientras que en 2024-25 se quedó sin el reconocimiento.
Su mejor registro en el campeonato sigue siendo el de su primera temporada, cuando anotó 36 veces y estableció la marca de más goles en una misma edición de la Premier League. En la Champions League 2025-26 agregó ocho tantos, aunque terminó lejos de los 15 de Kylian Mbappé y los 14 de Kane.
Haaland completó su cuenta con tres goles en las copas nacionales. El Manchester City no ganó la Premier, como señalaba la primera versión, pero cerró la campaña con los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga.
HARRY KANE
Kane tuvo la temporada más goleadora de su carrera. El delantero del Bayern Múnich convirtió 61 tantos en 51 encuentros y ganó por segunda ocasión la Bota de Oro europea, después de finalizar la Bundesliga con 36 anotaciones.
También terminó como campeón de goleo de Alemania por tercer año consecutivo, reconocimiento que no ha soltado desde que llegó al Bayern en 2023. A sus 36 goles de liga añadió 14 en la Champions, 10 en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa.
A diferencia de Haaland, Kane quedó a un solo tanto de Mbappé en la Champions y fue incluido en el equipo ideal de la competencia. Además, sus tres goles en la final de la Copa de Alemania ayudaron al Bayern a completar el doblete de Bundesliga y Pokal.
DOS FIGURAS DEL MUNDIAL
Haaland disputa su primera Copa del Mundo y ya registra siete anotaciones en apenas cuatro encuentros. Kane juega su tercer Mundial y en esta edición ya igualó los seis goles con los que ganó la Bota de Oro en Rusia 2018.
Inglaterra y Noruega se juegan el pase a semifinales, pero el partido también coloca frente a frente a los dos delanteros que encabezaron la carrera por la Bota de Oro europea. Kane terminó primero con 36 goles de liga y Haaland fue segundo con 27. Ahora, la diferencia entre ambos puede marcarse en un solo partido.