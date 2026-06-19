Harry Maguire y su increíble forma de unirse al Mundial 2026
Una de las mayores sorpresas en la convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo fue la ausencia de Harry Maguire, defensor central del Manchester United que venía de tener una temporada sólida dentro de la Premier League; a pesar de ello, el zaguero no quería perderse la fiebre mundialista y decidió asistir a la justa por su cuenta.
Y es que, para sorpresa de muchos aficionados que se encontraban en el centro de Nueva York, Maguire se presentó a trabajar, pero no con su selección, sino con la empresa Panini para repartir estampas del álbum oficial del Mundial.
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Con un video que se ha hecho viral en las redes sociales es que se puede ver al defensor de los Red Devils dentro de un pequeño stand no solo repartiendo cajas y estampas para el álbum, sino también firmando algunos objetos y platicando con los fanáticos que se acercaban sorprendidos de tener a una estrella mundial tan de cerca.
A pesar de que todavía no hay una explicación oficial de por qué Harry Maguire se encontraba en el centro de un lugar tan poblado como Nueva York, todo apunta a que se trata de una activación por parte de la empresa Panini, una de las colaboradoras principales de la FIFA durante las Copas del Mundo.
Esto hace recordar otras situaciones similares que ocurren dentro del mundo del deporte, como la visita de diversos jugadores de béisbol ofreciendo tacos en un puesto improvisado cuando vienen a disputar algún juego de MLB a México. Este movimiento resultó ser todo un éxito, pues en el ya mencionado video se pude ver a Maguire siendo rodeado de fanáticos que hicieron filas para tomarse una foto con el defensa internacional.
El zaguero disputó 23 partidos de Premier League con el Manchester United, volviéndose un habitual y pieza importante del club desde que Michael Carrick tomó las riendas del equipo, el cual terminó como tercer lugar de la liga inglesa.
OTRAS AUSENCIAS EN LA PLANTILLA DE INGLATERRA
Harry Maguire forma parte de las ausencias importantes que tiene Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, como también lo son Phil Foden, Trent Alexander-Arnold o Cole Palmer, que por decisión técnica no formaron parte de los 26 convocados para Estados Unidos, México y Canadá 2026.
A pesar de no contar con dichos nombres, la selección inglesa al mando de Thomas Tuchel demostró que al parecer no los echa de menos, o al menos no lo hizo durante la primera jornada de la justa mundialista en donde derrotaron 4-2 a Croacia.