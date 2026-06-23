¡Histórico! Cristiano Ronaldo, primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales
Cristiano Ronaldo escribió esta tarde una página que nadie había escrito antes en los 96 años de historia de la Copa del Mundo. Con su gol para Portugal ante Uzbekistán, marcado al minuto 6 con asistencia de João Cancelo, el capitán de 41 años se convirtió en el primer futbolista en la historia en anotar en seis Mundiales diferentes. Ningún jugador, en ninguna época, lo había logrado. Ni Pelé, ni Maradona, ni Klose, ni su eterno rival Lionel Messi. Solo Cristiano.
El recorrido de este récord arrancó hace exactamente 20 años. Cristiano marcó su primer gol mundialista el 17 de junio de 2006, de penal ante Irán en Alemania. Desde entonces no faltó a la cita: anotó en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, en Rusia 2018 donde firmó un hat-trick inolvidable ante España, en Qatar 2022 donde ya se había convertido en el primer hombre en marcar en cinco Mundiales, y ahora en 2026 para cerrar el círculo con el sexto. Veinte años de distancia entre su primer y su más reciente gol en la Copa del Mundo, un lapso que habla de una longevidad sin precedentes en el fútbol de élite.
El gol también tuvo un peso enorme dentro de la historia de Portugal. Con esta anotación, Cristiano llegó a nueve goles mundialistas y empató a Eusébio, la leyenda que marcó nueve en el Mundial de Inglaterra 1966, como el máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo. Un gol más y se quedará solo en la cima de su país. Además, el tanto cortó una sequía personal: Cristiano llevaba cinco partidos de Mundial sin anotar desde aquel penal ante Ghana en 2022, una de las rachas más largas de su carrera en el torneo.
Hay otro registro que acompaña este gol. Cristiano ya era el jugador de campo más viejo en ser titular en un partido de Copa del Mundo, marca que estableció en el debut ante República Democrática del Congo con 41 años y 132 días. Ahora, con su anotación, se mete también entre los goleadores más veteranos en la historia del torneo. La cima de esa lista la tiene el camerunés Roger Milla, quien marcó ante Rusia en 1994 con 42 años y 39 días, el récord más longevo del fútbol mundialista. Detrás aparecen el portugués Pepe y Messi, y ahora Cristiano se suma a ese grupo selecto de futbolistas que siguieron anotando en Mundiales pasados los 38 años.
En su sexto y último Mundial, en el que persigue el único gran título que le falta, Cristiano Ronaldo volvió a hacer lo que ha hecho toda su carrera. Romper un récord que nadie más tiene. Ningún jugador en la historia había marcado en seis ediciones distintas de una Copa del Mundo, y ahora ese registro lleva su nombre.