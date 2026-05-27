Hugo Sánchez pone a España como favorita en el Mundial 2026 y llama “catedral” al Estadio Azteca
Hugo Sánchez quiere ver a México campeón del mundo. Lo dijo desde el sentimiento, como aficionado y como uno de los futbolistas más importantes en la historia del país.
“Quiero que sea México campeón del mundo, como mexicano es mi mayor deseo”, explicó durante un evento rumbo al Mundial 2026 realizado en la Ciudad de México.
Pero cuando habló de favoritos desde lo futbolístico, eligió a otra selección.
“España creo que será campeón. El tercero y cuarto está entre Argentina y Francia”, aseguró el exdelantero mexicano, quien también explicó que mantiene un vínculo especial con Francia por la importancia que tuvo en su formación futbolística.
Hugo recordó que antes de debutar como profesional disputó distintos torneos juveniles en ciudades como Cannes y Toulon, experiencias que terminaron por acercarlo al futbol europeo.
“Francia me abrió los ojos para decir que me esperaba Europa, que es donde se juega el mejor futbol del mundo”, contó.
Incluso reveló que el Olympique de Marsella intentó ficharlo cuando tenía apenas 15 años, aunque su familia prefirió que continuara con sus estudios universitarios antes de emigrar.
“Mi mamá me dijo que no me fuera a Europa hasta que terminara mi carrera de dentista”, recordó.
Más adelante, Hugo también habló del Estadio Azteca y de la remodelación por la Copa del Mundo de2026. El exjugador aseguró que recientemente pudo recorrer el inmueble desde una perspectiva distinta a la que vivió como futbolista y quedó impactado por las modificaciones.
“Tuve la oportunidad de conocer las tripas del Azteca y las modificaciones del Mundial. Es impresionante”, explicó.
Aunque oficialmente durante el torneo llevará otro nombre por reglamento FIFA, Hugo dejó claro que para él seguirá siendo el Azteca.
“Nosotros los mexicanos nos gusta más Estadio Azteca, aunque se enoje quien se enoje”, dijo.
El exdelantero también recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera dentro del estadio, incluido su primer gol como profesional y su primer tanto con la selección mexicana.
“Mi primer gol como profesional fue ahí, mi primer gol con la selección fue contra Haití y el Azteca es la catedral”, afirmó.
Las declaraciones ocurrieron durante la presentación de “Memoria Colectiva de la Copa Mundial de la FIFA – México 70, México 71 y México 86: La Ciudad Que Nunca Dejó de Jugar”, una exposición organizada por Airbnb, Host City Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.
La muestra reunirá cerca de 600 piezas de memorabilia aportadas por aficionados y coleccionistas locales para reconstruir la memoria mundialista de la capital mexicana rumbo al Mundial de 2026. Además, incluirá un homenaje al Mundial Femenil de 1971 y a Las Pioneras de la selección mexicana.
Durante la presentación, Brian Chesky, CEO de Airbnb, proyectó que tan solo para la Ciudad de México esperan recibir entre 180 mil y 200 mil personas a través de la plataforma durante el Mundial, una cifra que refleja el impacto turístico que espera la capital mexicana durante la Copa del Mundo.